Alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias intensas, vientos y Zonda en 20 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 22 de octubre alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas, lluvias y vientos fuertes que afectan a 18 provincias argentinas.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, alertó sobre condiciones de inestabilidad que pueden generar precipitaciones intensas en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas.

La alerta naranja por tormentas —el nivel de mayor severidad vigente— alcanza al extremo noroeste de la provincia de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Neuquén y Río Negro.

En estas zonas se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, que podrían superarse de forma puntual. Las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h.

En paralelo, rige alerta amarilla por tormentas en sectores de Corrientes, Misiones, Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza, Río Negro, el área cordillerana de Neuquén y la zona central de la provincia de Buenos Aires.

Allí se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, con posible granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Los acumulados estimados oscilan entre 40 y 70 mm, con posibilidad de superarse en puntos localizados.

También se mantiene alerta amarilla por lluvias en el este de Chubut y en Río Negro, con precipitaciones de variada intensidad y probabilidad de tormentas ocasionales (acumulados de 10 a 30 mm). Además, hay alerta amarilla por vientos fuertes y Zonda en Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan.

En esas provincias se esperan velocidades de 30 a 40 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede reducir la visibilidad, elevar de forma repentina las temperaturas y generar condiciones muy secas.

Situación en el AMBA y recomendaciones

En el Área Metropolitana de Buenos Aires el día comenzó con cielo mayormente cubierto. Se prevé un ambiente fresco a templado, ventoso, con cielo nublado e inestable y probabilidad de lluvias aisladas y tormentas. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 15 °C y la máxima alcanzará los 20 °C.

El SMN recuerda que las alertas naranja implican fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, por lo que se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades, evitar circular por zonas anegables, no estacionar bajo árboles o estructuras inestables y extremar precauciones ante la actividad eléctrica.