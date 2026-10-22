Las golondrinas no regresarán: un viaje por la maternidad y la obsesión en Tokio

Riki ha dejado atrás su vida en el campo para comenzar de nuevo en Tokio, una ciudad que le ofrece oportunidades, pero también desafíos. Su lucha por salir adelante se complica cuando recibe una oferta que podría cambiar su vida: convertirse en madre subrogada a cambio de una suma de dinero que le permitiría alcanzar sus sueños. Sin embargo, esta decisión plantea interrogantes sobre los límites que está dispuesta a cruzar.

Por otro lado, Motoi, un antiguo bailarín de ballet, y su esposa Yuko han estado lidiando durante años con la frustración de no poder tener un hijo. Mientras Yuko comienza a aceptar la posibilidad de no ser madre, Motoi se aferra a su deseo de transmitir sus genes a un heredero. La gestación subrogada se presenta como su última esperanza, un acuerdo que, aunque parece puramente comercial, se torna cada vez más complejo.

A medida que Motoi y Yuko intentan controlar a Riki, el contrato que los une se vuelve más frágil. La novela plantea preguntas profundas sobre la maternidad, la obsesión y los vínculos humanos, explorando cómo el deseo de tener un hijo puede llevar a las personas a situaciones inesperadas y a decisiones difíciles.

La obra, publicada por Destino en 2026, se inscribe dentro del género de la narrativa contemporánea, abordando temas relevantes en la sociedad actual. La historia de Riki, Motoi y Yuko invita a reflexionar sobre los límites de la maternidad y las relaciones humanas en un mundo donde la tecnología y el deseo pueden entrelazarse de maneras inesperadas.

La novela no solo es un relato sobre la búsqueda de la maternidad, sino también una exploración de las emociones humanas y las decisiones que tomamos en momentos de desesperación. En un contexto donde la gestación subrogada se vuelve cada vez más común, la obra de este autor se convierte en un espejo de las realidades contemporáneas, invitando a los lectores a cuestionar sus propias creencias sobre la familia y la maternidad.

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