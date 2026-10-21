Scaloni está cerca de renovar con la Selección: qué falta acordar y hasta cuándo sería

La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina está cada vez más cerca, aunque todavía no hay un acuerdo firmado. Las conversaciones con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, avanzaron en los últimos días con un objetivo compartido: extender el contrato del entrenador hasta el Mundial 2030.

El vínculo actual del técnico santafesino vence el próximo 31 de diciembre. Según informó Clarín, las partes buscan cerrar las negociaciones durante la próxima fecha FIFA de noviembre, aunque luego deberán completar los trámites legales para formalizar la renovación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las diferencias económicas y deportivas

Las conversaciones todavía tienen dos aspectos por resolver. Por un lado, persisten diferencias económicas entre Scaloni y la dirigencia de la AFA, aunque las posiciones se habrían acercado respecto de las primeras instancias de negociación.

Por otro, quedan cuestiones vinculadas al proyecto deportivo. La intención sería firmar un contrato por cuatro años, hasta 2030, en lugar de establecer un esquema de dos años con una opción de extensión por otros dos. De esta manera, la Copa América de 2028 no funcionaría como punto intermedio para revisar la continuidad.

Las señales que acercan a Scaloni y Tapia

En las últimas semanas hubo distintas señales de acercamiento entre el entrenador y el presidente de la AFA. Después de la reunión que mantuvieron el 25 de septiembre en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, se sucedieron nuevas conversaciones entre ambos y miembros del cuerpo técnico.

También hubo gestos públicos que alimentaron las expectativas sobre la continuidad. Tras la final frente a España, Scaloni había dejado abierta la posibilidad de seguir al frente del equipo con una frase: “Si todo va bien, seguiré”.

En paralelo, Tapia anunció la construcción de un nuevo gimnasio para la Selección mayor en el predio de Ezeiza. La obra contempla un espacio de 40 metros de largo por 15 de ancho y una planta superior para que el Departamento Físico pueda evaluar los entrenamientos desde arriba. El presidente explicó que la ampliación respondió a un pedido del preparador físico Luis Martín.

La renovación y el recambio de la Selección

Scaloni también dio señales de continuidad desde lo futbolístico. Durante la última fecha FIFA promovió ocho debuts en el seleccionado mayor y elevó a 73 la cantidad de jugadores que tuvieron su primera oportunidad durante su ciclo.

La apuesta por los jóvenes forma parte del recambio generacional que atraviesa el equipo campeón del mundo. En ese contexto, el cuerpo técnico sigue de cerca a futbolistas como Nico Paz y Máximo Perrone, quienes se destacan en el fútbol europeo.

La fecha FIFA de noviembre aparece como una instancia clave para intentar cerrar la negociación. Argentina tiene previstos amistosos ante Uruguay, el 13 de noviembre en La Bombonera, y Costa Rica, el 17 en Córdoba.

Si las diferencias se resuelven, el anuncio podría concretarse durante esa ventana internacional. Todavía resta definir, además, cómo quedará conformado el cuerpo técnico: uno de los interrogantes es si Walter Samuel continuará junto a Scaloni.