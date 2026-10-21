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Scaloni está cerca de renovar con la Selección: qué falta acordar y hasta cuándo sería

El entrenador y el presidente de la AFA avanzaron en las negociaciones para extender el vínculo hasta el Mundial 2030. Persisten diferencias económicas y algunos puntos deportivos que buscarán resolver en noviembre.

21/10/2026 | 23:13Redacción Cadena 3

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Scaloni está cerca de renovar con la Selección.

FOTO: Scaloni está cerca de renovar con la Selección.

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La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina está cada vez más cerca, aunque todavía no hay un acuerdo firmado. Las conversaciones con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, avanzaron en los últimos días con un objetivo compartido: extender el contrato del entrenador hasta el Mundial 2030.

El vínculo actual del técnico santafesino vence el próximo 31 de diciembre. Según informó Clarín, las partes buscan cerrar las negociaciones durante la próxima fecha FIFA de noviembre, aunque luego deberán completar los trámites legales para formalizar la renovación.

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Las diferencias económicas y deportivas

Las conversaciones todavía tienen dos aspectos por resolver. Por un lado, persisten diferencias económicas entre Scaloni y la dirigencia de la AFA, aunque las posiciones se habrían acercado respecto de las primeras instancias de negociación.

Por otro, quedan cuestiones vinculadas al proyecto deportivo. La intención sería firmar un contrato por cuatro años, hasta 2030, en lugar de establecer un esquema de dos años con una opción de extensión por otros dos. De esta manera, la Copa América de 2028 no funcionaría como punto intermedio para revisar la continuidad.

Las señales que acercan a Scaloni y Tapia

En las últimas semanas hubo distintas señales de acercamiento entre el entrenador y el presidente de la AFA. Después de la reunión que mantuvieron el 25 de septiembre en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, se sucedieron nuevas conversaciones entre ambos y miembros del cuerpo técnico.

También hubo gestos públicos que alimentaron las expectativas sobre la continuidad. Tras la final frente a España, Scaloni había dejado abierta la posibilidad de seguir al frente del equipo con una frase: “Si todo va bien, seguiré”.

En paralelo, Tapia anunció la construcción de un nuevo gimnasio para la Selección mayor en el predio de Ezeiza. La obra contempla un espacio de 40 metros de largo por 15 de ancho y una planta superior para que el Departamento Físico pueda evaluar los entrenamientos desde arriba. El presidente explicó que la ampliación respondió a un pedido del preparador físico Luis Martín.

La renovación y el recambio de la Selección

Scaloni también dio señales de continuidad desde lo futbolístico. Durante la última fecha FIFA promovió ocho debuts en el seleccionado mayor y elevó a 73 la cantidad de jugadores que tuvieron su primera oportunidad durante su ciclo.

La apuesta por los jóvenes forma parte del recambio generacional que atraviesa el equipo campeón del mundo. En ese contexto, el cuerpo técnico sigue de cerca a futbolistas como Nico Paz y Máximo Perrone, quienes se destacan en el fútbol europeo.

La fecha FIFA de noviembre aparece como una instancia clave para intentar cerrar la negociación. Argentina tiene previstos amistosos ante Uruguay, el 13 de noviembre en La Bombonera, y Costa Rica, el 17 en Córdoba.

Si las diferencias se resuelven, el anuncio podría concretarse durante esa ventana internacional. Todavía resta definir, además, cómo quedará conformado el cuerpo técnico: uno de los interrogantes es si Walter Samuel continuará junto a Scaloni.

Lectura rápida

¿Cuál es el objetivo de las conversaciones entre Scaloni y la AFA? Ampliar el contrato de Lionel Scaloni hasta el Mundial 2030.

¿Cuándo vence el contrato actual de Scaloni? El contrato actual vence el 31 de diciembre.

¿Qué aspectos quedan por resolver en las negociaciones? Diferencias económicas y cuestiones vinculadas al proyecto deportivo.

¿Qué señales de acercamiento han habido entre Scaloni y Tapia? Reuniones y gestos públicos que alimentan expectativas sobre la continuidad.

¿Cuándo es la próxima fecha FIFA y qué amistosos tiene Argentina? La próxima fecha FIFA es en noviembre, con amistosos contra Uruguay y Costa Rica.

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