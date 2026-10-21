La Corte Suprema confirma condena a dermatólogo por abuso de pacientes
El tribunal desestimó la apelación de Jorge Luis Daichman, condenado a diez años de prisión por abuso sexual de pacientes. La defensa cuestionó la valoración de pruebas y el proceso judicial.
FOTO: La Corte Suprema confirma condena a dermatólogo por abuso de pacientes
Buenos Aires, 21 octubre (NA) – La Corte Suprema de Justicia ha rechazado la solicitud de la defensa del dermatólogo entrerriano Jorge Luis Daichman, lo que implica la confirmación de su condena a diez años de prisión por abuso sexual de pacientes.
El máximo tribunal desestimó la queja planteada por la defensa por cuestiones formales, indicando que no se ajustaba a los requerimientos establecidos para los recursos presentados ante la Corte.
La defensa había argumentado una supuesta violación de la garantía del juez natural, además de cuestionar la valoración de las pruebas presentadas y señalar una revisión insuficiente de la condena.
Daichman fue denunciado por dos mujeres que afirmaron haber sido víctimas de abusos sexuales mientras acudían a su consultorio para tratar problemas dermatológicos, siendo uno de los casos especialmente grave, ya que implicaba acceso carnal.
En febrero de 2024, el juez de juicio Gervasio Pablo Labriola lo condenó a diez años de prisión efectiva y determinó su inhabilitación perpetua para ejercer la medicina.
Posteriormente, a fines de 2025, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos desestimó el último recurso de apelación de la defensa en el ámbito provincial.
Daichman también se desempeñó como funcionario del Ministerio de Salud durante el segundo mandato de Jorge Busti.
Lectura rápida
¿Qué decidió la Corte Suprema?
Ratificó la condena de diez años de prisión para el dermatólogo Jorge Luis Daichman por abuso sexual.
¿Cuáles fueron los argumentos de la defensa?
Cuestionaron la valoración de la prueba y la garantía del juez natural, alegando una revisión insuficiente.
¿Cuándo se dictó la condena inicial?
La condena a diez años fue emitida en febrero de 2024 por el juez Gervasio Pablo Labriola.
¿Quiénes denunciaron a Daichman?
Dos mujeres que acudieron a su consultorio por problemas dermatológicos, una de ellas alegando acceso carnal.
¿Qué cargo ocupó Daichman en el pasado?
Fue funcionario del Ministerio de Salud durante el segundo gobierno de Jorge Busti.
[Fuente: Noticias Argentinas]