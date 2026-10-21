FOTO: La Corte Suprema confirma condena a dermatólogo por abuso de pacientes

Buenos Aires, 21 octubre (NA) – La Corte Suprema de Justicia ha rechazado la solicitud de la defensa del dermatólogo entrerriano Jorge Luis Daichman, lo que implica la confirmación de su condena a diez años de prisión por abuso sexual de pacientes.

El máximo tribunal desestimó la queja planteada por la defensa por cuestiones formales, indicando que no se ajustaba a los requerimientos establecidos para los recursos presentados ante la Corte.

La defensa había argumentado una supuesta violación de la garantía del juez natural, además de cuestionar la valoración de las pruebas presentadas y señalar una revisión insuficiente de la condena.

Daichman fue denunciado por dos mujeres que afirmaron haber sido víctimas de abusos sexuales mientras acudían a su consultorio para tratar problemas dermatológicos, siendo uno de los casos especialmente grave, ya que implicaba acceso carnal.

En febrero de 2024, el juez de juicio Gervasio Pablo Labriola lo condenó a diez años de prisión efectiva y determinó su inhabilitación perpetua para ejercer la medicina.

Posteriormente, a fines de 2025, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos desestimó el último recurso de apelación de la defensa en el ámbito provincial.

Daichman también se desempeñó como funcionario del Ministerio de Salud durante el segundo mandato de Jorge Busti.