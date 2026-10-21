Barcelona denuncia al PSG por una bandera violenta en la Champions League

FOTO: El Barcelona denunció al PSG por una bandera relacionada a la Masacre de Texas.

Buenos Aires, 21 octubre (NA) -- El Barcelona ha presentado una denuncia ante la UEFA contra el Paris Saint-Germain por la exhibición de una bandera durante el reciente partido de Champions League que ambos equipos disputaron el pasado martes. En su queja, el club catalán argumenta que el contenido de la bandera es un "mensaje inapropiado".

La bandera en cuestión fue mostrada por los "ultras" del PSG y representa a Leatherface, el personaje de "La Masacre de Texas", vestido con la camiseta del club y usando una sierra para cortar el escudo del Barcelona. Además, la bandera incluía la frase: "Masacre a la parisina".

Con la denuncia presentada, ahora será la Comisión de Disciplina de la UEFA la encargada de resolver el caso, analizando tanto las imágenes de la bandera como los argumentos expuestos por el Barcelona en su queja.

El posible castigo que podría imponer la UEFA se consideraría como una "transmisión de mensajes inadecuados para un evento deportivo", dado que la imagen es violenta y muestra la destrucción del escudo del club catalán. El PSG no es ajeno a este tipo de controversias, ya que cuenta con antecedentes en su contra.

Tras la final de la Champions League 2025, el PSG fue sancionado por disturbios en la tribuna, así como por la exhibición de una bandera que decía "UEFA Mafia". La multa total alcanzó los 148.000 euros, que incluía una sanción de 10.000 euros por esta última infracción.

Si el Tribunal de Disciplina acepta el reclamo del Barcelona, las posibles sanciones podrían variar desde una multa económica hasta el cierre parcial de tribunas en algún partido del PSG en la Champions League.