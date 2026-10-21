Boca ya tiene rival: Atlético Mineiro eliminó a City Torque y jugará la final en Barranquilla

Atlético Mineiro eliminó a Montevideo City Torque en las semifinales de la Copa Sudamericana y jugará la final del certamen continental ante Boca Juniors en Barranquilla.

El conjunto brasileño, dirigido por Eduardo Domínguez, perdió 2-0 en el Centenario de Montevideo, pero le alcanzó para avanzar de ronda gracias al 3-0 conseguido en la ida.

El elenco que dirige el entrenador argentino accedió al partido decisivo luego de caer por 2-0 con Montevideo City Torque de Uruguay en la semifinal de vuelta, con goles de Kevin Silva y Gary Kagelmacher, y haberle ganado por 3-0 en la ida, como local.

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Además, el conjunto brasileño jugó los últimos 15 minutos del partido con un futbolista menos por la expulsión del ecuatoriano Alan Franco.

La final se jugará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en Colombia, con capacidad para 49.000 personas y reparto equitativo de tribunas para hinchas del “Xeneize” y el conjunto brasileño.

El elenco local se ilusionó sobre la hora: a los 44 minutos de la segunda etapa, un centro desde la izquierda que fue prolongado de chilena por Juan Quintana fue empujado al gol por Kevin Silva.

Ya en el tercer minuto de descuento, un cabezazo de Gary Kagelmacher rozó el travesaño y se convirtió en el 2-0, aunque no alcanzó para la remontada uruguaya.

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