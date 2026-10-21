Boca ya tiene rival: Atlético Mineiro eliminó a City Torque y jugará la final en Barranquilla
El conjunto de Eduardo Domínguez cayó por 2-0 en Montevideo, pero le alcanzó con el resultado de la ida y enfrentará al "Xeneize".
21/10/2026 | 20:55Redacción Cadena 3
FOTO: Atlético Mineiro jugará la final de la Sudamericana.
Atlético Mineiro eliminó a Montevideo City Torque en las semifinales de la Copa Sudamericana y jugará la final del certamen continental ante Boca Juniors en Barranquilla.
El conjunto brasileño, dirigido por Eduardo Domínguez, perdió 2-0 en el Centenario de Montevideo, pero le alcanzó para avanzar de ronda gracias al 3-0 conseguido en la ida.
El elenco que dirige el entrenador argentino accedió al partido decisivo luego de caer por 2-0 con Montevideo City Torque de Uruguay en la semifinal de vuelta, con goles de Kevin Silva y Gary Kagelmacher, y haberle ganado por 3-0 en la ida, como local.
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El mediocampista anotó el tercer gol del "Xeneize" en la clasificación a la final de la Sudamericana ante Vasco da Gama.
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Además, el conjunto brasileño jugó los últimos 15 minutos del partido con un futbolista menos por la expulsión del ecuatoriano Alan Franco.
La final se jugará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en Colombia, con capacidad para 49.000 personas y reparto equitativo de tribunas para hinchas del “Xeneize” y el conjunto brasileño.
El elenco local se ilusionó sobre la hora: a los 44 minutos de la segunda etapa, un centro desde la izquierda que fue prolongado de chilena por Juan Quintana fue empujado al gol por Kevin Silva.
Ya en el tercer minuto de descuento, un cabezazo de Gary Kagelmacher rozó el travesaño y se convirtió en el 2-0, aunque no alcanzó para la remontada uruguaya.
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Lectura rápida
¿Qué equipo eliminó a Montevideo City Torque?
Atlético Mineiro eliminó a Montevideo City Torque en las semifinales de la Copa Sudamericana.
¿Quién es el entrenador de Atlético Mineiro?
El entrenador de Atlético Mineiro es Eduardo Domínguez.
¿Cuándo se jugará la final?
La final se jugará el 21 de noviembre.
¿Dónde se llevará a cabo la final?
La final se llevará a cabo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
¿Cómo avanzó Atlético Mineiro a la final?
Atlético Mineiro avanzó a la final tras perder 2-0 en la vuelta, pero ganar 3-0 en la ida.