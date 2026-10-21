Emotivo homenaje a Ernestina Pais en los Martín Fierro de Radio en Goldcenter
La gala se lleva adelante en Goldcenter y cuenta con 32 ternas que destacan a lo mejor de la radiofonía nacional.
FOTO: El emotivo homenaje a Ernestina Pais en los Martín Fierro de Radio
Buenos Aires, 21 de octubre (NA) - La actriz y periodista Ernestina Pais fue homenajeada a cuatro meses de su fallecimiento, durante la ceremonia de los premios Martín Fierro de Radio, organizados por APTRA, que se celebró esta noche en Goldcenter.
El evento incluyó un emotivo recorrido por la trayectoria de Pais, donde se escuchó la voz en off de su amigo Gastón Pauls: "Ernestina tenía una virtud, algo que no se aprende, la cercanía, una forma muy singular de estar. Era luminosa, curiosa, libre y profundamente auténtica".
El homenaje continuó con Pauls destacando que "no hacía falta que pasaran muchos minutos para darse cuenta que la conversación había empezado mucho antes de la primera palabra". Según su relato, "hablaba con la misma naturalidad con la que escuchaba. Lo que llegaba de ella, siempre era la persona. Era imposible confundirla porque nunca intentó parecerse a nadie".
Pauls añadió: "Hay seres que, sin darse cuenta, salen de la pantalla y entran en un lugar, en la vida de los demás, Ernestina siempre fue una de ellas". En un cierre personal, expresó: "Yo le decía 'Erne', así que gracias Erne por tu calidez, amistad, alegría, humor y por dejarnos el recuerdo más lindo que puede dejar un comunicador y artista, el de sentir que del otro lado había una buena persona, una buena mina".
El tributo culminó con risas y sonrisas de la propia Pais, seguido de un sincero aplauso de todos los presentes. Además, el conductor Luis Novaresio informó que la familia de la comunicadora estaba atenta al programa.
Lectura rápida
¿Quién fue homenajeada en los Martín Fierro de Radio?
La actriz y periodista Ernestina Pais fue homenajeada en la ceremonia.
¿Qué evento se llevó a cabo en Goldcenter?
Se celebraron los premios Martín Fierro de Radio organizados por APTRA.
¿Quién realizó el homenaje a Ernestina Pais?
El homenaje fue realizado por su amigo Gastón Pauls, quien compartió anécdotas sobre ella.
¿Cómo describió Gastón Pauls a Ernestina Pais?
La describió como una persona luminosa, curiosa, libre y auténtica.
¿Cuál fue el mensaje final de Pauls sobre Pais?
Expresó gratitud por su calidez, amistad y el impacto positivo que tuvo en la vida de los demás.
[Fuente: Noticias Argentinas]