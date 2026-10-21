Emotivo homenaje a Ernestina Pais en los Martín Fierro de Radio en Goldcenter

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) - La actriz y periodista Ernestina Pais fue homenajeada a cuatro meses de su fallecimiento, durante la ceremonia de los premios Martín Fierro de Radio, organizados por APTRA, que se celebró esta noche en Goldcenter.

El evento incluyó un emotivo recorrido por la trayectoria de Pais, donde se escuchó la voz en off de su amigo Gastón Pauls: "Ernestina tenía una virtud, algo que no se aprende, la cercanía, una forma muy singular de estar. Era luminosa, curiosa, libre y profundamente auténtica".

El homenaje continuó con Pauls destacando que "no hacía falta que pasaran muchos minutos para darse cuenta que la conversación había empezado mucho antes de la primera palabra". Según su relato, "hablaba con la misma naturalidad con la que escuchaba. Lo que llegaba de ella, siempre era la persona. Era imposible confundirla porque nunca intentó parecerse a nadie".

Pauls añadió: "Hay seres que, sin darse cuenta, salen de la pantalla y entran en un lugar, en la vida de los demás, Ernestina siempre fue una de ellas". En un cierre personal, expresó: "Yo le decía 'Erne', así que gracias Erne por tu calidez, amistad, alegría, humor y por dejarnos el recuerdo más lindo que puede dejar un comunicador y artista, el de sentir que del otro lado había una buena persona, una buena mina".

El tributo culminó con risas y sonrisas de la propia Pais, seguido de un sincero aplauso de todos los presentes. Además, el conductor Luis Novaresio informó que la familia de la comunicadora estaba atenta al programa.