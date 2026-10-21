Emotivo homenaje a Chiche Gelblung en los premios Martín Fierro de Radio tras su fallecimiento

FOTO: Homenaje a Chiche Gelblung en los premios Martín Fierro de Radio, a más de un mes de su fallecimiento

Buenos Aires, 21 octubre (NA) -- En la noche de ayer, el reconocido periodista Samuel "Chiche" Gelblung recibió un emotivo homenaje durante la ceremonia de los premios Martín Fierro de Radio, celebrada en Goldcenter, a más de un mes de su fallecimiento.

Un conmovedor video presentado en la gala contaba con la voz en off de Rolando Graña, quien describió al periodista como un referente del mundo de la comunicación: "Hombre primicia, hombre tapa, récord, intuición, portador de la licencia del olfato, aguijón definitivo de la realidad de los últimos 50 años. Fue popular, masivo y viral".

El homenaje continuó con palabras que resaltaban su impacto en el periodismo: "Fue crónica antes que Crónica. Lo internaron 20 veces, lo dieron por muerto 21. Un posgrado en periodismo social que termina en él, pero no con él. Creó presidentes y tiró presidentes. Hizo una autopsia en vivo a un extraterrestre, cinco entrevistas a Milei y, a los dos, los dejó en silencio".

Graña también recordó momentos icónicos de Gelblung, señalando: "A Cristina -Fernández de Kirchner- le preguntó si tenía novio cuando todavía se vestía de negro, porque sí, porque podía". Además, subrayó que: "Preguntó, cuestionó, desnudó. Algo que no hace la IA, ni la precarización. Su cabeza duró más que su cuerpo como los relojes pulsera que siguen viviendo".

El relato continuó con reflexiones sobre la vida y la muerte, destacando que "existe algo entre los finales y la muerte que son las preguntas. La cama nunca es una opción para los luchadores. Chiche respiraba sólo cuando perseguía a la Argentina. Se cayó varias veces y jamás se derrumbó. Llenó la angustia de la espera con novedades populares".

Finalmente, Graña cerró el homenaje con una profunda reflexión: "Chiche no fue sólo un elogio del peligro, sino también una provocación generacional, una certeza de lo que Argentina vivió. Chiche demuestra que periodista no sólo se nace, sino que también se muere".