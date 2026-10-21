Emotivo homenaje a Oscar "Negro" González Oro en los Martín Fierro de Radio

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- El periodista Oscar "Negro" González Oro recibió un emotivo homenaje en los premios Martín Fierro de Radio, a casi un mes de su fallecimiento, en una gala que se celebró esta noche en Goldcenter.

El reconocimiento fue presentado por el comunicador Eduardo Feimann, quien expresó: "Cuando Daniel Hadad me llamó para tratar de hacer un pequeño homenaje al Negro Oro, pensé en lo difícil que es porque, con él estuvimos juntos 16 años. Durante cinco horas todos los días. Pasamos juntos cumpleaños, fin de año, navidades, lloramos juntos y nos reímos juntos".

Feimann también destacó: "Hay gente que pasa por la radio, gente que hace radio y hay quienes como El Negro, que sentían la radio como nadie. Te podía gustar o no, odiarlo o amarlo, no había un término medio, pero nunca pasaba desapercibido".

En su alocución, añadió: "En la radio, uno escucha voces, pero la voz de Oro es inconfundible. Hay canciones que casi automáticamente nos hacen recordar a él". En un momento íntimo, le dedicó: "Negro, querido, te vamos a recordar con mucho cariño. Difícil es hablar de vos en pasado. Gracias".

Posteriormente, se proyectó un video conmemorativo que comenzó con las palabras del propio González Oro: "Yo no elegí la radio, la radio me eligió a mí".