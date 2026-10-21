Tras brillar en Champions, Nico Paz habló de la camiseta que usó el hijo de Messi: qué dijo

El volante argentino del Como, Nico Paz, se refirió con orgullo a la imagen que circuló en las redes en la que Ciro Messi, uno de los hijos de Lionel Messi, aparece luciendo la camiseta del club italiano.

En una entrevista tras el triunfo del Como ante Manchester United, el futbolista nacido en Santa Cruz de Tenerife pero de padres argentinos y formado en Real Madrid destacó el valor simbólico del gesto: “Es un honor que el mejor jugador de la historia tenga nuestra camiseta, demuestra que están haciendo las cosas bien. Ver al hijo de Messi con nuestra camiseta es un placer y un honor”.

La foto, que muestra a Ciro junto a su padre en una cancha de fútbol, generó gran repercusión entre los hinchas argentinos y del Como. Paz, quien también mencionó su paso por la Selección argentina junto a Messi, valoró el momento como una señal del crecimiento del club lombardo.

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“Es un honor que EL MEJOR JUGADOR DE LA HISTORIA tenga nuestra camiseta, demuestra que están haciendo las cosas bien. Ver al hijo de Messi con nuestra camiseta es un placer y un honor”. Las palabras de Nico Paz. ?????? https://t.co/XZrpjSK3iX — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 21, 2026

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“Es un honor que use nuestra camiseta. Creo que tenemos las cosas bien. Hace tres años que creo que todos los días estamos mejorando mucho”, agregó el jugador en la misma nota tras su doblete por Champions.

El Como de Italia, comandado por el joven argentino, marcha noveno en la fase regular de la copa, con seis puntos al cabo de la jornada, mientras que el elenco inglés es vigésimo con tres unidades, accediendo parcialmente a 16avos de final.

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