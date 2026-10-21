Emotiva despedida a Antonio Grimau en el crematorio de Chacarita: familiares y amigos presentes

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- Esta tarde, el actor Antonio Grimau recibió su último adiós en el crematorio del Cementerio de Chacarita, en una ceremonia que estuvo marcada por la intimidad y la emoción, donde se reunieron sus familiares y amigos más cercanos. La despedida se llevó a cabo tras el velorio público en la sala Zuccotti.

En las imágenes que se difundieron, se observó al actor Walter Quiróz junto a las dos hijas de Grimau, Luciana y Antonia, quienes formaron parte del grupo que condujo el féretro hacia el crematorio, visiblemente conmovidas y entre lágrimas.

La ceremonia comenzó puntualmente a las 13:00, tal como se había programado, después del fallecimiento del artista, quien había estado internado en el Hospital Municipal de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer.

El velorio se realizó en la sala Zuccotti Hnos., ubicada en Avenida Córdoba 5080, el 20 de octubre desde las 16:00 hasta las 19:00. Durante ese tiempo, asistieron figuras destacadas como Arturo Puig, Carlos Rottemberg, Raúl Lavié, Víctor Laplace, Ana María Picchio, Gerardo Romano y Pablo Alarcón.

El actor había enfrentado un grave problema de salud en 2021, cuando contrajo coronavirus y desarrolló una neumonía bilateral, lo que lo mantuvo internado casi dos meses y requirió asistencia respiratoria. Además, sufrió una recaída que lo llevó a ser hospitalizado nuevamente.

En ese momento, Grimau comentó que había perdido 22 kilos y que tuvo que someterse a tres meses de kinesiología para recuperar su masa muscular, llegando a temer que no podría volver a caminar.