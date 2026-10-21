Massa y rectores discuten crisis del financiamiento en universidades nacionales

Buenos Aires, 21 octubre (NA) -- El ex ministro de Economía y ex candidato a presidente Sergio Massa se reunió con rectores de varias universidades nacionales para analizar la situación crítica por la que atraviesa el sistema universitario, debido a las políticas de ajuste llevadas adelante por la gestión de Javier Milei.

En el encuentro que tuvo como sede la Universidad Nacional de San Martín, las autoridades presentes y el ex funcionario dialogaron sobre el recorte en los fondos para el funcionamiento de las instituciones educativas y del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno Nacional.

En la misma línea, discutieron acerca de la difícil situación salarial que atraviesan actualmente los planteles docentes y no-docentes de todas las casas de altos estudios, la falta de actualización de las becas estudiantiles y la paralización de las obras de infraestructura que estaban en marcha y que esta gestión decidió parar.

Desde diciembre de 2023, las universidades nacionales "acumularon una caída presupuestaria real del 41,6%" y el personal universitario, comprendido por docentes y no-docentes, "sufrió una pérdida superior al 30% del poder adquisitivo".

A pesar de que el Congreso sancionó y ratificó, con mayoría agravada, la Ley de Financiamiento, que tiene como objetivo asegurar el sostenimiento del sistema universitario, el Gobierno Nacional aún continúa sin aplicarla.

Las universidades, a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), recurrieron a la justicia y lograron una medida cautelar que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y obligó al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios y los montos de las becas, sin embargo, tampoco se cumplió.

Además, las universidades lograron que, en primera instancia, se declare inconstitucional el decreto de Milei que suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento y, aún así, siguen exigiendo la aplicación inmediata de la normativa.