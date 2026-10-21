El Real Madrid se impone con autoridad al Leipzig y sigue invicto en la Champions League

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) – El Real Madrid mostró una notable efectividad en el segundo tiempo y logró una victoria convincente por 4 a 1 ante el Red Bull Leipzig de Alemania, en el marco de la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, donde el equipo local se adelantó en el marcador gracias a un gol de Bernardo Silva a los 44 minutos del primer tiempo. En la segunda mitad, Arda Guler amplió la ventaja a los siete minutos, seguido por los goles de Kylian Mbappé y Yan Diomande, que sellaron la goleada en los minutos 38 y 42 del complemento, respectivamente. El descuento para la visita fue anotado por Tidiam Gomis a los 40 minutos del segundo tiempo.

Con este triunfo, el Real Madrid se mantiene en la cima de su grupo en la Champions, con un puntaje perfecto tras tres fechas disputadas. Por otro lado, el equipo dirigido por el argentino Martín Demichelis se encuentra en el trigésimo puesto, acumulando solo tres unidades.

En otros resultados de la jornada, el Bayern Múnich empató 2-2 con el Arsenal, mientras que el Como de Italia se impuso por 4 a 1 al Manchester United.

A pesar de algunos tropiezos en LaLiga, el Real Madrid ha tenido un inicio sobresaliente en la Champions, logrando su tercer triunfo consecutivo frente al Leipzig. El primer gol del partido llegó tras un disparo lejano de Arda Guler que, tras pasar entre las piernas del arquero Maarten Vandevoordt, fue empujado al gol por Bernardo Silva.

El segundo tanto fue obra de Guler, quien desvió un cabezazo de Mbappé sobre la línea. El propio Mbappé anotó el tercer gol con un espectacular derechazo al ángulo desde el borde del área. A pesar del descuento de Gomis, Diomande selló la victoria con una volea impresionante que se coló en el ángulo derecho del arquero rival.

En el partido entre Bayern Múnich y Arsenal, el primer gol llegó a los 24 minutos, cuando Eberechi Eze definió con un zurdazo. El Bayern empató rápidamente gracias a un pase de Harry Kane a Alphonso Davies, quien anotó. Después, Kane convirtió un penal y Declan Rice selló la igualdad para el Arsenal.