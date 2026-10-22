Meta planea financiar su expansión en IA con una nueva clase de acciones no votantes

Meta ha dado un paso significativo hacia la financiación de su expansión en inteligencia artificial (IA) al anunciar la creación de una nueva clase de acciones no votantes. Durante la presentación de sus resultados del tercer trimestre, la compañía reveló su intención de emitir estas acciones para ayudar a financiar sus inversiones en modelos y servicios de IA.

La directora financiera de Meta, Susan Li, confirmó que la compañía planea "crear una nueva clase de acciones de capital no votantes, que serán distribuidas a todos los accionistas existentes a través de un dividendo de acciones". Esta estrategia permitirá a Meta mantener su estructura de liderazgo fundador mientras explora nuevas oportunidades de financiación.

Li explicó que la creación de estas acciones tiene como objetivo generar una acción pública no votante que se pueda utilizar para la recaudación de capital, compensación de empleados, adquisiciones y otros propósitos corporativos generales, al tiempo que se preserva el poder de voto de los accionistas actuales de las clases A y B.

La compañía ha reportado un rendimiento financiero sólido, con ingresos de $64 mil millones, lo que representa un aumento del 26% en comparación con el año anterior. Sin embargo, sus costos y gastos también aumentaron, un 68% en comparación con el año anterior.

La división de Reality Labs, responsable de las gafas de realidad aumentada y los auriculares de realidad virtual, sigue siendo un área de pérdidas, aunque se ha reducido en comparación con períodos anteriores. La empresa anticipa que las pérdidas de esta división disminuirán entre $18 y $19 mil millones en comparación con los niveles de 2025.

En el último año, Meta ha intensificado su enfoque en la IA, lanzando varios modelos como Muse Spark y Muse Glimmer. Recientemente, también introdujo Muse Wonder y Muse Spark Open, un modelo de código abierto con parámetros disponibles para el público. Además, la compañía presentó un agente de codificación llamado Muse Code.

Durante la llamada de ganancias, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, informó que más de 10 millones de personas en EE.UU. y Canadá han configurado agentes personales de Muse en un mes y medio, destacando que la aplicación ha estado en la cima de la App Store casi todos los días.

"Ahora que Muse tiene un ajuste claro en el mercado, estamos entrando en una nueva fase centrada en escalarlo", agregó Zuckerberg, quien afirmó que la compañía espera expandir su atractivo para eventualmente "servir a miles de millones de personas".

A pesar de estos avances, la empresa enfrenta desafíos regulatorios y legales. Li mencionó que están monitoreando cuestiones legales y regulatorias activas que podrían impactar significativamente su negocio y resultados financieros, incluyendo juicios relacionados con la juventud programados para los próximos meses en EE.UU.