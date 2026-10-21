FOTO: Blackstone asegura que los temores sobre la deuda por IA son exagerados y analiza su estrategia

Blackstone, el gigante de capital privado, se posicionó en el centro del auge de la inteligencia artificial (IA) y su líder en el área, Jas Khaira, expuso su visión en el evento TechCrunch Disrupt. La firma ha comenzado a otorgar préstamos masivos a centros de datos y a invertir en modelos y aplicaciones de IA de frontera.

Recientemente, Blackstone lanzó Blackstone N1 (BXN1), una sede en San Francisco dedicada a sus iniciativas de IA, liderada por Khaira, quien se trasladó desde Nueva York para estar en el epicentro de esta tecnología.

Khaira destacó que, a diferencia de ciclos tecnológicos anteriores, como el de los dispositivos móviles o el software como servicio, la transición hacia la IA requiere inversiones significativas. En este contexto, Blackstone, con $1.3 billones en activos bajo gestión, puede desempeñar un papel crucial en esta transformación.

El ejecutivo subrayó que la firma se diferencia de los capitalistas de riesgo tradicionales, enfocándose en la financiación de cómputo y ofreciendo estructuras de capital flexibles, que van desde deuda hasta capital. Esto ha llevado a Blackstone a invertir agresivamente en el sector.

"Somos el mayor propietario de cómputo fuera de los hiperescaladores, ya sea a través de inversiones en nubes neocloud o en centros de datos, y utilizamos ese cómputo de manera estratégica para apoyar a las empresas", afirmó Khaira.

Un ejemplo de esto es su participación en Crux AI, una neocloud lanzada en asociación con Google, donde Blackstone comprometió $5 mil millones como inversor. También respaldó a Etched, una startup de chips que ha atraído la atención de los inversores. Las neoclouds son proveedores de nube que alquilan infraestructura de GPU para IA.

Blackstone ha desarrollado una estructura de financiación que le permite prestar grandes sumas a neoclouds respaldadas por contratos de clientes, utilizando GPUs como garantía. Su primer acuerdo de este tipo fue con CoreWeave, que, a pesar de tener solo $30 millones en ingresos en ese momento, solicitó un préstamo de $2.3 mil millones.

El préstamo se garantizó con el considerable valor de su colección de GPUs de Nvidia, que también es inversor en la empresa. Blackstone se sintió más cómodo con el préstamo porque CoreWeave tenía contratos con clientes de renombre como Microsoft.

Esta transacción se convirtió rápidamente en el modelo de financiación para cómo Blackstone y otras instituciones de crédito proporcionaron miles de millones en deuda a CoreWeave y a otras neoclouds competidoras.

Sin embargo, Khaira reconoció que la acumulación de deuda por parte de estas empresas ha comenzado a levantar banderas rojas. La deuda de CoreWeave ha aumentado a aproximadamente $50 mil millones, lo que llevó al fundador de Altimeter Capital, Brad Gerstner, a expresar su preocupación en una reciente entrevista con CNBC.

El ejecutivo mencionó que el colateral que CoreWeave está utilizando, que consiste principalmente en GPUs, ya no es suficiente para garantizar préstamos baratos.

Khaira atribuyó los nervios del mercado a un aumento en las tasas de interés y a señales de inflación más altas de lo esperado, lo que sugiere que los costos de los préstamos seguirán subiendo. Además, la avalancha de ofertas de deuda para infraestructura de IA no está ayudando.

"También estamos viendo mayores márgenes de crédito", explicó Khaira, indicando que los prestamistas están cobrando primas más altas sobre las tasas de interés base para financiar la construcción de IA.

A pesar de estas presiones, Khaira minimizó las preocupaciones de que la acumulación masiva de deuda en infraestructura de IA pudiera desencadenar una crisis de crédito generalizada o incluso un colapso económico. "Esto no se siente como una situación donde hay bancos en 2008 que son créditos inestables", afirmó.

Señaló que la mayoría de los centros de datos están construidos para hiperescaladores, y que la deuda que los financia está respaldada por "las empresas más solventes del mundo".

Además de financiar centros de datos, Blackstone está ayudando a las empresas a adoptar IA a través de una asociación de $1.5 mil millones llamada Ode, formada junto a Anthropic y Hellman & Friedman este año. Ode proporciona ingenieros desplegados para ayudar a las empresas a adoptar IA e integrarla en sus operaciones.

Al preguntarle si las empresas de Blackstone están viendo ganancias tangibles de la IA, Khaira admitió que "definitivamente hay retorno sobre la inversión, pero es desigual". Describió la adopción tecnológica como un proceso que podría seguir un patrón de "sierra", lo que, para los escépticos, puede parecer un exceso de oferta de cómputo antes de que la adopción alcance su ritmo.