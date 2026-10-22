FOTO: La tartamudez: un trastorno del habla que requiere atención y comprensión

Buenos Aires, 22 de octubre (NA) -- La tartamudez es un trastorno comunicacional caracterizado por interrupciones involuntarias al hablar, que a menudo se acompaña de sensaciones de miedo y tensión en los músculos de la cara y el cuello. También es conocida como espasmofernia, disfernia o disfluencia del habla.

Las personas que tartamudean tienen claro lo que desean expresar, pero enfrentan dificultades al intentar comunicarlo. Esto puede manifestarse a través de la repetición o prolongación de sílabas, consonantes o vocales, así como mediante pausas que surgen al intentar pronunciar palabras que les resultan complicadas, según un informe de Mayo Clinic accesado por la Agencia Noticias Argentinas.

Desde 1998, el 22 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Conciencia del Tartamudeo, una iniciativa promovida por la International Stuttering Association (ISA), conocida en el ámbito hispanohablante como la Asociación Internacional de Tartamudos (ISAD), junto con el apoyo de la Asociación Internacional de Fluidez (IFA) y la Liga Europea de Asociaciones de Tartamudez.

Este día busca generar conciencia social para erradicar la discriminación y fomentar oportunidades para quienes padecen esta condición. La conmemoración ha movilizado a diversas asociaciones, grupos de autoayuda, profesionales e individuos para trabajar en la visibilización y apoyo a nivel mundial.

La tartamudez es común en niños pequeños durante el proceso de aprendizaje del habla, ya que pueden experimentar episodios de tartamudeo cuando sus habilidades lingüísticas no están completamente desarrolladas. La mayoría de estos casos, conocidos como tartamudez del desarrollo, se superan con el tiempo.

Sin embargo, en algunos casos, la tartamudez se convierte en un trastorno crónico que persiste en la adultez, lo que puede afectar la autoestima y las interacciones sociales. Tanto niños como adultos que tartamudean pueden beneficiarse de tratamientos como la terapia del habla, el uso de dispositivos que mejoran la fluidez o la terapia cognitivo-conductual.

Los síntomas de la tartamudez incluyen dificultades para iniciar palabras, prolongación de sonidos, repetición de sílabas o palabras y pausas antes o dentro de ellas. Además, pueden presentarse síntomas físicos como parpadeos rápidos, temblores de labios o mandíbula y tensión en la cara al hablar.

La tartamudez puede intensificarse en situaciones de emoción, cansancio o estrés, y actividades como hablar en público o por teléfono suelen resultar especialmente desafiantes. No obstante, la mayoría de quienes tartamudean pueden comunicarse fluidamente al hablar consigo mismos o al cantar.

Es habitual que los niños de 2 a 5 años experimenten tartamudez durante el aprendizaje del habla, pero si esta persiste, puede ser necesario consultar a un especialista para mejorar la fluidez del habla. Se recomienda buscar ayuda si la tartamudez:

Dura más de seis meses.

Ocurre junto con otros problemas de habla o lenguaje.

Se vuelve más frecuente o persiste a medida que el niño crece.

Incluye tensión muscular al hablar.

Afecta la comunicación en la escuela, trabajo o entornos sociales.

Genera ansiedad o problemas emocionales relacionados con la comunicación.

Comienza en la adultez.

Agencia NA