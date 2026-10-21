Sergio Massa reapareció y pronosticó una derrota de Milei en 2027: "Le van a dar vuelta la página"

Sergio Massa volvió a escena con un mensaje político dirigido al Gobierno de Javier Milei. El exministro de Economía pronosticó que el oficialismo perderá las elecciones de 2027 y aseguró que la sociedad buscará un cambio de rumbo en las urnas.

“Va a haber un día después, más temprano o más tarde, yo creo que más temprano. Siempre me refiero al proceso democrático, no a otra cosa. Inexorablemente, el año que viene la mayoría de la sociedad le va a dar vuelta la página a esto”, afirmó durante un encuentro con rectores universitarios en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

La reunión contó con la participación de unos 15 representantes de universidades, ante quienes Massa respaldó los reclamos por el financiamiento de la educación superior y pidió prepararse para una nueva etapa política.

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Habló Massa: "El año que viene le damos vuelta la página a esto" https://t.co/HjiCpKwjU3 — Alan Longy (@AlanLongy) October 21, 2026

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Massa respaldó los reclamos universitarios

Durante el encuentro, el referente del Frente Renovador instó a los rectores a pensar cómo recuperar recursos humanos y fortalecer el papel de las universidades en el desarrollo nacional.

“Tienen que estar preparados en cómo recuperar esos 10 mil docentes y científicos que se fueron o cómo recuperamos la centralidad de la universidad en el desarrollo”, sostuvo.

Massa también planteó que uno de los debates centrales para el futuro del país será definir el perfil productivo de la Argentina. En ese sentido, anticipó una confrontación sobre “si la Argentina es un país exportador de productos primarios o de valor agregado”.

El dirigente defendió, además, el papel de la universidad pública como herramienta de movilidad social. “La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante”, expresó.

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?????? “SALARIO INDISPONIBLE”: MASSA EXPLICA POR QUÉ LOS ARGENTINOS NO LLEGAN A FIN DE MES ???Massa pone el foco en una realidad que atraviesa a millones de trabajadores: cobran el sueldo, pagan sus obligaciones -servicios, prepagas y "el colegio de los pibes"- y se quedan sin plata. — El Economista (@ElEconomista_) October 21, 2026

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Y agregó que defender la educación superior pública es una responsabilidad colectiva por su aporte a la igualdad de oportunidades.

El financiamiento universitario, en el centro del debate

La aparición de Massa se produjo después de una nueva movilización universitaria frente al Congreso, en reclamo de que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. El massismo participó de esa protesta con una columna de militantes y dirigentes.

El encuentro con los rectores volvió a ubicar al exministro en una agenda vinculada con la educación pública y las críticas a la política del Gobierno nacional.

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El regreso de Massa a la escena política

Desde su derrota frente a Milei en las elecciones presidenciales de 2023, Massa mantuvo un perfil público más bajo, aunque continuó participando de conversaciones dentro del peronismo.

La semana pasada se reunió con la expresidenta Cristina Kirchner en el departamento de Constitución donde cumple prisión domiciliaria. Desde el Frente Renovador señalaron que ambos mantienen diálogo frecuente, aunque no trascendieron detalles del encuentro.

En medio de las tensiones internas del peronismo, entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el sector de Cristina Kirchner, Massa busca sostener un perfil de articulador político.