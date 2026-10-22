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Las Mitford: la historia no contada de seis hermanas fascinantes

Pamela Mitford revela la vida de sus hermanas en una novela que entrelaza amor, política y escándalo.

22/10/2026 | 06:00Redacción Cadena 3

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Las Mitford: la historia no contada de seis hermanas fascinantes

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La novela Las Mitford, escrita por Carmen Posadas, se adentra en la vida de seis mujeres que marcaron una época. A través de los ojos de Pamela Mitford, la hermana que siempre permaneció en segundo plano, se desvela una historia que trasciende lo personal para convertirse en un reflejo de las contradicciones y pasiones del siglo XX.

Las hermanas Mitford, cada una con su propia personalidad y destino, se convierten en protagonistas de un relato que abarca desde los elegantes bailes de la aristocracia inglesa hasta el oscuro ascenso del fascismo en Europa. Nancy, la brillante escritora; Diana, la deslumbrante socialité; Unity, la fanática admiradora de Hitler; Jessica, la rebelde comunista; y Deborah, la futura duquesa, son solo algunas de las figuras que dan vida a esta narrativa.

El contexto histórico en el que se desarrolla la novela es crucial. Las Mitford no solo vivieron en una época de cambios radicales, sino que también se vieron involucradas en ellos. El amor, la ambición y el escándalo rodean sus vidas, convirtiéndolas en un símbolo de una generación que desafió las normas establecidas. Posadas logra capturar la esencia de estas mujeres, mostrando su complejidad y humanidad.

La obra se destaca por su estilo observador e irónico, características que han hecho de Carmen Posadas una autora reconocida en el panorama literario contemporáneo. Su habilidad para entrelazar la historia personal con la historia colectiva permite al lector comprender no solo la vida de las Mitford, sino también el contexto social y político que las rodeaba.

En un momento en que el interés por las biografías y las historias familiares está en auge, Las Mitford se presenta como una lectura imprescindible. La novela no solo ofrece un vistazo a la vida de estas mujeres extraordinarias, sino que también invita a reflexionar sobre el papel de la mujer en la historia y cómo sus decisiones pueden influir en el curso de los acontecimientos.

Así, Pamela Mitford se convierte en la voz que, por fin, cuenta la historia que siempre estuvo oculta, revelando la complejidad de una familia que, a pesar de sus diferencias, compartió un destino único en la historia. Las Mitford es, sin duda, una obra que desafía la ficción y nos recuerda que la realidad puede ser aún más fascinante.

Ficha del libro:

GéneroNarrativa
EditorialESPASA
Año de edición2026
ISBN9788467083316
ISBN digital9788467083323
IdiomaEspañol

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