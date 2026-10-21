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Atlético Mineiro pierde a Alan Franco para la final de la Sudamericana contra Boca

El equipo brasileño se verá afectado por la ausencia del defensor ecuatoriano en el crucial partido del próximo mes.

21/10/2026 | 22:13Redacción Cadena 3

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Alan Franco no jugará ante Boca.

FOTO: Alan Franco no jugará ante Boca.

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Buenos Aires, 21 octubre (NA) - El defensor ecuatoriano de Atlético Mineiro Alan Franco no podrá participar en la final de la Copa Sudamericana frente a Boca Juniors debido a su expulsión en la semifinal de vuelta ante el Montevideo City Torque.

El lateral derecho recibió una segunda tarjeta amarilla durante el encuentro, que terminó 2 a 0 a favor del equipo uruguayo, aunque la serie finalizó 3 a 2 para el "Galo". La expulsión ocurrió a los 30 minutos del segundo tiempo tras un codazo a Diogo Guzmán. La intervención del VAR fue crucial para tomar esta decisión.

En un primer momento, el árbitro Cristian Reyes había amonestado a Lyanco por una falta sobre Franco, cuando este disputó un balón en el aire. Sin embargo, el VAR alertó al árbitro que el ecuatoriano había sido el primer infractor en una jugada previa, lo que resultó en la tarjeta roja.

Con esta baja, el entrenador de Mineiro, Eduardo Domínguez, no podrá contar con una pieza clave para el encuentro decisivo que se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano "Roberto Meléndez" de Barranquilla, Colombia, el próximo sábado 21 de noviembre.

Alan Franco, quien comenzó su carrera como defensor central, se ha consolidado como titular indiscutido en el lateral derecho de su equipo, donde Boca alineará a Leonel Flores para el ataque. Esta situación obligará a Domínguez a buscar alternativas para reemplazar a Franco en la final.

Lectura rápida

¿Quién no jugará la final?
Alan Franco, defensor de Atlético Mineiro, se perderá la final por expulsión.

¿Por qué fue expulsado?
Fue expulsado por recibir una segunda tarjeta amarilla en la semifinal ante Montevideo City Torque.

¿Cuándo se jugará la final?
La final de la Copa Sudamericana se disputará el 21 de noviembre.

¿Dónde se llevará a cabo el partido?
El encuentro se realizará en el Estadio Metropolitano "Roberto Meléndez" de Barranquilla, Colombia.

¿Quién es el entrenador de Mineiro?
El técnico es Eduardo Domínguez, quien deberá encontrar un reemplazo para Franco.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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