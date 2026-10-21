En vivo
Repuntan las acciones y los bonos argentinos y el riesgo país se aleja de los 700 puntos
El indicador elaborado por JP Morgan se recupera tras el pico registrado el martes. Los títulos Globales de Argentina ganan 0,8% en promedio.
21/10/2026 | 15:43Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
El riesgo país de Argentina muestra una señal de alivio en el arranque de la rueda financiera de este miércoles tras un complicado martes.
El indicador bajó 14 unidades para ubicarse en los 659 puntos básicos, consolidando la tendencia de recuperación que comenzó sobre el final de la jornada previa y alejándose así de los 700.
El motor principal detrás de esta mejora viene de una subida en los bonos Globales de Argentina los cuales alcanzan un 0,8% en promedio en Nueva York.
Esta baja le permite al indicador alejarse del pico de volatilidad experimentado el martes, cuando el indicador soberano sufrió una fuerte disparada que lo llevó a tocar los 710 puntos básicos, para luego ceder terreno y cerrar la sesión en 672 unidades.
/Inicio Código Embebido/
Cruce de líderes. Pedro Sánchez le respondió a Milei con Lali Espósito: "Es un temazo argentino"
Tras ser tildado de “dictador” en Madrid, el mandatario español acudió a la música para replicar los ataques en plena recta final hacia las elecciones.
/Fin Código Embebido/
Desde el Ministerio de Economía y la Casa Rosada atribuyen esta reciente volatilidad a factores externos.
Según la visión oficial, los bruscos movimientos de las últimas jornadas responden directamente a la incertidumbre en la situación internacional, fuertemente impactada por el recrudecimiento del conflicto bélico en Medio Oriente y su efecto sobre los mercados emergentes.
Lectura rápida
¿Qué muestra el riesgo país de Argentina?
Una señal de alivio con una baja de 15 unidades, ubicándose en 657 puntos básicos.
¿Quién atribuye la volatilidad a factores externos?
El Ministerio de Economía y la Casa Rosada.
¿Cuándo se experimentó un pico de volatilidad?
El martes, cuando el indicador tocó los 710 puntos básicos.
¿Dónde se registraron avances en títulos públicos?
En Argentina, con aumentos de hasta un 0,5% en los primeros movimientos del día.
¿Por qué hay incertidumbre en la situación internacional?
Por el recrudecimiento del conflicto bélico en Medio Oriente y su efecto en los mercados emergentes.