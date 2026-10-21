FOTO: Dos detenidos en la causa del femicidio de Camila Iglesias por encubrir al principal sospechoso

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) – Dos nuevos detenidos han sido arrestados en el caso del femicidio de Camila Iglesias, una joven que fue asesinada en la provincia de Córdoba. Estos hombres están acusados de haber encubierto a la pareja de la víctima, quien había estado prófuga de la Justicia durante varios días.

La Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje ha confirmado que, en las últimas horas, se logró la detención e imputación de dos hombres por haber mantenido oculto a Pablo Ezequiel Gómez, de 37 años, quien es la pareja de Iglesias y el principal sospechoso del femicidio.

Los cargos en su contra incluyen encubrimiento por favorecimiento personal agravado, en relación con el femicidio de la joven de 24 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una heladera en una vivienda del barrio Los Altos de esa ciudad.

Los detenidos son residentes de Carlos Paz y se cree que mantuvieron escondido a Gómez durante al menos cinco días, hasta que finalmente fue capturado en el marco de amplios operativos policiales.

La detención de Gómez se concretó tras un allanamiento en un inmueble de San Nicolás, Malagueño, llevado a cabo por la Dirección General de Investigaciones Criminales.

Inmediatamente después, la fiscalía lo imputó por el delito de homicidio calificado por femicidio y lo trasladó a la cárcel de Cruz del Eje.