Dos detenidos en la causa del femicidio de Camila Iglesias por encubrir al principal sospechoso
Los dos nuevos detenidos son residentes de la ciudad de Carlos Paz y habrían tenido escondido a Pablo Ezequiel Gómez.
FOTO: Dos detenidos en la causa del femicidio de Camila Iglesias por encubrir al principal sospechoso
Buenos Aires, 21 de octubre (NA) – Dos nuevos detenidos han sido arrestados en el caso del femicidio de Camila Iglesias, una joven que fue asesinada en la provincia de Córdoba. Estos hombres están acusados de haber encubierto a la pareja de la víctima, quien había estado prófuga de la Justicia durante varios días.
La Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje ha confirmado que, en las últimas horas, se logró la detención e imputación de dos hombres por haber mantenido oculto a Pablo Ezequiel Gómez, de 37 años, quien es la pareja de Iglesias y el principal sospechoso del femicidio.
Los cargos en su contra incluyen encubrimiento por favorecimiento personal agravado, en relación con el femicidio de la joven de 24 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una heladera en una vivienda del barrio Los Altos de esa ciudad.
Los detenidos son residentes de Carlos Paz y se cree que mantuvieron escondido a Gómez durante al menos cinco días, hasta que finalmente fue capturado en el marco de amplios operativos policiales.
La detención de Gómez se concretó tras un allanamiento en un inmueble de San Nicolás, Malagueño, llevado a cabo por la Dirección General de Investigaciones Criminales.
Inmediatamente después, la fiscalía lo imputó por el delito de homicidio calificado por femicidio y lo trasladó a la cárcel de Cruz del Eje.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió recientemente en el caso de Camila Iglesias?
Dos hombres fueron detenidos por encubrir a Pablo Ezequiel Gómez, principal sospechoso del femicidio.
¿Quién es Pablo Ezequiel Gómez?
Es la pareja de Camila Iglesias y está acusado de ser el autor del femicidio.
¿Dónde fue encontrado el cuerpo de Camila?
Su cuerpo fue hallado dentro de una heladera en el barrio Los Altos de Cruz del Eje.
¿Cuánto tiempo estuvo escondido Gómez?
Se cree que estuvo oculto al menos cinco días antes de su detención.
¿Qué delitos se les imputa a los detenidos?
Se les imputa encubrimiento por favorecimiento personal agravado en relación al femicidio.
[Fuente: Noticias Argentinas]