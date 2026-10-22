Muse de Meta supera los 10 millones de usuarios, impulsando el comercio online

Meta anunció durante su llamada de ganancias del tercer trimestre que su aplicación de inteligencia artificial, Muse, ha sido adoptada por más de 10 millones de usuarios. Esta cifra confirma las estimaciones previamente publicadas por la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower.

El CEO Mark Zuckerberg destacó que lo que más le ha llamado la atención es cómo los usuarios están utilizando la aplicación y el monto que están gastando. Según sus declaraciones, aproximadamente el 25% de los usuarios que configuraron Muse la utilizan diariamente, lo que ha mejorado la retención.

Además, Zuckerberg mencionó que más de una cuarta parte de los usuarios activos que realizan compras a través del agente de inteligencia artificial tienen un promedio de compra superior a los 200 dólares, lo que ha sorprendido incluso a expertos de la industria.

"Plaid nos informó que no habían visto actividad similar en su conector en ningún otro servicio antes", dijo Zuckerberg, refiriéndose a la empresa de tecnología financiera que conecta aplicaciones de pago con las cuentas bancarias de los clientes. Muse utiliza el conector de Plaid para facilitar el comercio.

Más allá de las compras, Zuckerberg indicó que otras aplicaciones populares de Muse incluyen tareas de productividad personal, como conectar el agente de inteligencia artificial a correos electrónicos o calendarios. El ejecutivo enfatizó que esto indica la confianza de los usuarios en la configuración de seguridad de Muse, que incluye una función llamada "Muse Secure VM" diseñada para proteger sus datos y privacidad. También mencionó que la próxima "Muse Confidential VM" evitará que incluso Meta pueda ver el contenido de los usuarios.

Ahora que Muse ha alcanzado un "ajuste de producto-mercado", Zuckerberg afirmó que el enfoque de Meta se trasladará a escalar el agente de inteligencia artificial, aumentar los ingresos y optimizar los costos de computación. Notablemente, la empresa pronostica que Muse eventualmente generará más ingresos por usuario que los usuarios de su "familia de aplicaciones", que incluye Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger. Actualmente, esa cifra se sitúa en "varios cientos de dólares anuales", agregó Zuckerberg.

Meta ha declarado que su intención es monetizar Muse manteniéndola gratuita para la mayoría de los usuarios, pero cobrando un porcentaje de las transacciones comerciales que se realicen en la plataforma. Los usuarios avanzados que deseen acceder a los modelos de inteligencia artificial más sofisticados o a más tokens también deberán pagar.

Zuckerberg también destacó que Meta cree que Muse será rentable una vez que se escale. "En el lado de la computación, estamos construyendo la capacidad para servir a más de mil millones de personas en los próximos años", comentó a banqueros y analistas durante la llamada de ganancias del tercer trimestre. "A corto plazo, Muse es muy intensiva en computación, pero esperamos mejorar su eficiencia de costos en más de 10 veces en el próximo año, lo que permitirá que sea rentable una vez que las líneas de ingresos estén a escala".

Muse también desempeñará un papel central en la estrategia de gafas inteligentes de Meta. Reality Labs, la división responsable de las gafas inteligentes, la realidad virtual y el metaverso, sigue perdiendo miles de millones. Sin embargo, se espera que las pérdidas de esta división disminuyan de 19.1 mil millones de dólares en 2025 a 15 mil millones este año.

Más allá de escalar y respaldar su estrategia de hardware, Zuckerberg insinuó los planes de la compañía para lo que él llama la "red Muse". Describió esto como llevar a Muse de un "juego para un solo jugador" a uno donde "tus Muses puedan trabajar con los Muses de tus amigos y familiares".

"Y si deseas comprar algo, no solo se trata de navegar hacia el sitio web de ese negocio; se trata de hablar con su agente", añadió.