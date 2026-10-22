Un asteroide masivo chocó en el Mar del Norte y generó un tsunami de 100 metros

Un asteroide de grandes proporciones colisionó con el Mar del Norte hace aproximadamente entre 43 y 46 millones de años, provocando un tsunami que superó los 100 metros de altura. Tras más de dos décadas de debate científico, un equipo de investigadores descubrió evidencia sólida que confirma esta antigua colisión.

El impacto dio origen al Cráter Silverpit, una estructura masiva enterrada a 700 metros bajo el lecho marino. Aunque fue identificado por primera vez en 2002, su origen había sido objeto de intensas disputas, con algunos científicos sugiriendo que procesos geológicos, y no un objeto del espacio, eran responsables de su formación.

El equipo de investigación, liderado por el Dr. Uisdean Nicholson de la Universidad Heriot-Watt en Edimburgo, presentó la evidencia más contundente hasta la fecha, demostrando que Silverpit fue creado por un asteroide o cometa. Mediante el uso de imágenes sísmicas avanzadas, el análisis microscópico de muestras de roca y simulaciones por computadora, los científicos reconstruyeron el violento evento y detectaron minerales que solo podrían haberse formado bajo presiones extraordinarias.

Los hallazgos, publicados en la revista Nature Communications, establecieron a Silverpit como uno de los pocos cráteres de impacto confirmados en la Tierra.

Un cráter misterioso en el Mar del Norte

El Cráter Silverpit se encuentra a unos 700 metros bajo el lecho marino en el sur del Mar del Norte, a aproximadamente 130 kilómetros de la costa de Yorkshire, Inglaterra. El cráter tiene un diámetro de alrededor de tres kilómetros y está rodeado por una región mucho más amplia de fallas circulares de 20 kilómetros de ancho, que son fracturas en la roca donde ha ocurrido movimiento.

Cuando los científicos identificaron la formación en 2002, varios rasgos sugirieron que había sido creada por una colisión a alta velocidad con un asteroide o cometa. Su contorno casi circular, un pico central elevado y anillos de fallas circundantes se asemejaban a estructuras encontradas en otros sitios de impacto. Estos picos centrales pueden desarrollarse cuando las rocas comprimidas por una colisión poderosa rebotan hacia arriba, similar a como el agua se eleva en el centro después de que un objeto salpica en una piscina.

Sin embargo, no todos estaban convencidos. Algunos geólogos propusieron que la inusual formación era resultado del movimiento de depósitos de sal subterráneos, que pueden deformar las capas de roca sobre ellas. Otros sugirieron que la actividad volcánica había causado el colapso de parte del lecho marino, produciendo una estructura que solo parecía ser un cráter de impacto.

La discordia persistió durante años. En 2009, los geólogos incluso votaron sobre las explicaciones en competencia, como se documentó en la revista Geoscientist. La mayoría de los participantes rechazaron la hipótesis del impacto del asteroide.

Los hallazgos más recientes demuestran que la explicación del impacto era correcta.

El hallazgo que confirma el impacto de un asteroide antiguo

El avance provino de la combinación de nuevas imágenes sísmicas disponibles con evidencia microscópica recuperada de debajo del lecho marino.

La imagen sísmica permite a los geólogos investigar estructuras ocultas bajo tierra al analizar cómo las ondas sonoras viajan a través de diferentes capas de roca. Esta técnica puede revelar fallas enterradas, cráteres y otras formaciones que no pueden observarse directamente.

Con los datos mejorados, Nicholson y sus colegas pudieron examinar la estructura interna de Silverpit con un detalle sin precedentes.

Pero la evidencia más decisiva provino de diminutos cristales minerales descubiertos en cortes de roca recolectados de un pozo de petróleo cercano al cráter.

El Dr. Uisdean Nicholson, sedimentólogo en la Escuela de Energía, Geociencia, Infraestructura y Sociedad de la Universidad Heriot-Watt, afirmó: "Las nuevas imágenes sísmicas nos han dado una mirada sin precedentes al cráter. Las muestras de un pozo de petróleo en la zona también revelaron cristales de cuarzo y feldespato raros 'impactados' a la misma profundidad que el fondo del cráter. Tuvimos una suerte excepcional al encontrarlos, un verdadero esfuerzo de 'aguja en un pajar'. Estos prueban la hipótesis del cráter de impacto más allá de toda duda, porque tienen una estructura que solo puede ser creada por presiones de choque extremas".

Los minerales impactados son particularmente importantes porque sus estructuras cristalinas internas han sido alteradas por una inmensa presión. Tales cambios pueden ocurrir cuando un asteroide golpea a gran velocidad, generando potentes ondas de choque que atraviesan la roca circundante.

Los procesos geológicos ordinarios generalmente no pueden producir estas características microscópicas distintivas. Su descubrimiento a la misma profundidad que el fondo del cráter proporciona evidencia física contundente de que ocurrió un impacto extremadamente violento.

Un asteroide de 160 metros desató un monstruoso tsunami

Con los orígenes del cráter establecidos, los investigadores utilizaron modelos numéricos, o simulaciones por computadora basadas en leyes físicas, para reconstruir lo que sucedió durante la colisión.

Sus resultados sugieren que un asteroide de aproximadamente 160 metros de ancho se acercó desde el oeste y chocó contra el lecho marino en un ángulo poco profundo. Aunque es mucho más pequeño que el asteroide asociado con la extinción de los dinosaurios, un objeto de este tamaño aún podría liberar una enorme cantidad de energía al viajar a velocidades cósmicas.

Según las simulaciones, el impacto desplazó violentamente vastas cantidades de roca y agua de mar, produciendo una cortina de escombros de 1.5 kilómetros de altura antes de que el material cayera de nuevo al océano.

El Dr. Nicholson comentó: "Nuestra evidencia muestra que un asteroide de 160 metros de ancho golpeó el lecho marino en un ángulo bajo desde el oeste. En minutos, creó una cortina de roca y agua de 1.5 kilómetros de altura que luego colapsó en el mar, creando un tsunami de más de 100 metros de altura".

Esto significa que la colisión envió material a casi un kilómetro de altura antes de caer de nuevo al mar, generando un tsunami más alto que un edificio de 30 pisos.

A diferencia de las olas impulsadas por el viento, los tsunamis implican el movimiento de enormes volúmenes de agua. Generalmente se generan cuando una perturbación repentina, como un terremoto, un deslizamiento de tierra submarino o un impacto de asteroide, desplaza rápidamente el agua sobre él.

La altura estimada del tsunami de Silverpit proviene de la modelización por computadora del antiguo impacto, en lugar de una observación directa. No obstante, la reconstrucción ilustra cuán destructivo puede ser incluso un asteroide relativamente modesto cuando golpea el océano.

Una controversia científica finalmente resuelta tras décadas

Para el profesor Gareth Collins del Imperial College London, el descubrimiento brinda una conclusión satisfactoria a una controversia que presenció de primera mano. Collins participó en el debate de 2009 sobre los orígenes de Silverpit y contribuyó a las simulaciones numéricas utilizadas en la nueva investigación.

El profesor Collins afirmó: "Siempre pensé que la hipótesis del impacto era la explicación más simple y más consistente con las observaciones. Es muy gratificante haber encontrado finalmente la 'bala de plata'. Ahora podemos continuar con el emocionante trabajo de utilizar los increíbles nuevos datos para aprender más sobre cómo los impactos moldean los planetas por debajo de la superficie, lo cual es realmente difícil de hacer en otros planetas".

Los hallazgos no solo resuelven una antigua discusión. También ofrecen a los científicos una valiosa oportunidad para estudiar los daños subterráneos causados por impactos de asteroides a alta velocidad.

Dado que gran parte de la estructura de Silverpit permanece enterrada y bien conservada, los investigadores pueden investigar cómo la colisión fracturó, desplazó y remodeló las capas geológicas circundantes. Estas observaciones podrían ayudar a los científicos a interpretar estructuras de impacto en otros mundos, donde los efectos subsuperficiales de las colisiones son a menudo mucho más difíciles de examinar.

Por qué este raro cráter de asteroide es importante

La Tierra ha experimentado innumerables impactos de asteroides y cometas a lo largo de su historia, pero relativamente pocos cráteres reconocibles permanecen. La erosión, la sedimentación y la tectónica de placas continúan remodelando la superficie del planeta. A lo largo de millones de años, estos procesos pueden desgastar, enterrar o destruir completamente la evidencia de colisiones antiguas.

Como resultado, sitios de impacto excepcionalmente preservados como Silverpit son valiosos desde el punto de vista científico.

El Dr. Nicholson señaló: "Silverpit es un cráter de impacto hipervelocitario raro y excepcionalmente preservado. Estos son raros porque la Tierra es un planeta tan dinámico: la tectónica de placas y la erosión destruyen casi todas las huellas de la mayoría de estos eventos. Alrededor de 200 cráteres de impacto confirmados existen en tierra, y solo unos 33 han sido identificados bajo el océano. Podemos utilizar estos hallazgos para entender cómo los impactos de asteroides moldearon nuestro planeta a lo largo de la historia, así como predecir lo que podría suceder si tuviéramos una colisión de asteroides en el futuro".

Los impactos hipervelocitarios ocurren cuando los objetos chocan a velocidades extremadamente altas, típicamente varios kilómetros por segundo. A esas velocidades, incluso un asteroide de solo unos cientos de metros de ancho puede liberar una cantidad devastadora de energía.

Con sus orígenes ahora confirmados, Silverpit se une a un pequeño grupo de estructuras de impacto subacuáticas y enterradas importantes, incluyendo el Cráter Chicxulub en México, asociado con la extinción masiva que acabó con los dinosaurios no aviares, y el Cráter Nadir frente a la costa de África Occidental, otro sitio de impacto de asteroides recientemente confirmado.

Juntos, estos cráteres proporcionan evidencia del poderoso papel que las colisiones cósmicas han jugado en la formación de la historia geológica y biológica de la Tierra. Al estudiar las características notablemente preservadas de Silverpit, los científicos esperan comprender mejor qué sucede cuando un asteroide golpea el océano, cómo responde la roca circundante y qué podría significar tal evento para la Tierra en el futuro.

La investigación fue financiada por el Council for Natural Environment Research (NERC).