Alerta naranja por tormentas fuertes en Rosario: cómo seguirá el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para Rosario este jueves. A las 7, la temperatura era de 17°C, con cielo mayormente nublado, humedad del 83% y viento del este a 15 km/h.

Durante la mañana se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. Por la tarde, las chances de lluvia aumentarán al 70-100%, mientras que la temperatura máxima prevista será de 23°C.

Hacia la noche continuarán las tormentas, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. El viento rotará al sudeste y soplará entre 13 y 22 km/h. Para el viernes se anticipa una mínima de 15°C y una máxima de 23°C.