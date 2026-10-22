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Alerta naranja por tormentas fuertes en Rosario: cómo seguirá el tiempo

El SMN prevé lluvias durante toda la jornada, con mayor probabilidad de precipitaciones por la tarde y una temperatura máxima de 23°C.

22/10/2026 | 07:13Redacción Cadena 3 Rosario

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Lluvia en Rosario.

FOTO: Lluvia en Rosario.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para Rosario este jueves. A las 7, la temperatura era de 17°C, con cielo mayormente nublado, humedad del 83% y viento del este a 15 km/h.

Durante la mañana se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. Por la tarde, las chances de lluvia aumentarán al 70-100%, mientras que la temperatura máxima prevista será de 23°C.

Hacia la noche continuarán las tormentas, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. El viento rotará al sudeste y soplará entre 13 y 22 km/h. Para el viernes se anticipa una mínima de 15°C y una máxima de 23°C.

Lectura rápida

¿Qué se emitió para Rosario? Se emitió una alerta naranja por tormentas.

¿Quién emitió la alerta? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo se emitió la alerta? Este jueves.

¿Dónde se aplica la alerta? En Rosario.

¿Cómo será el clima durante el día? Se esperan tormentas fuertes y temperaturas entre 15°C y 23°C.

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