Newell's juega una final ante San Lorenzo para acercarse a los playoffs

La Lepra quedó sexta en la Zona A del Torneo Clausura, con 20 puntos, tras vencer 2-1 a Central Córdoba. El sábado visitará al Ciclón en un partido clave para sostenerse entre los ocho equipos que avanzan a los octavos de final.

El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka llega con una ventaja de tres unidades sobre San Lorenzo, que ocupa el noveno puesto con 17 puntos y hoy está fuera de la zona de clasificación. Además, Newell’s tiene una diferencia de gol de +3, frente al -5 de su próximo rival. Por eso, el conjunto azulgrana necesitaría ganar por una diferencia superior a cuatro goles para superarlo en la tabla, siempre que se mantengan las demás condiciones de desempate.

El encuentro se jugará este sábado 24 de octubre, a las 19.15, en el Nuevo Gasómetro. Si no pierde, Newell’s seguirá dentro de los puestos de clasificación cuando resten dos fechas para el cierre de la fase regular. Una victoria le permitiría ampliar la distancia con San Lorenzo y dar un paso importante hacia el objetivo. Después, la Lepra recibirá a Unión en el Coloso y cerrará la primera fase ante Instituto como visitante.