Newell's juega una final ante San Lorenzo para acercarse a los playoffs
El triunfo ante Central Córdoba dejó al equipo de Kudelka en el sexto puesto de la Zona A, con tres unidades de ventaja sobre su próximo rival.
22/10/2026 | 07:42Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Matías Cóccaro, jugador de Newell´s old Boys.
La Lepra quedó sexta en la Zona A del Torneo Clausura, con 20 puntos, tras vencer 2-1 a Central Córdoba. El sábado visitará al Ciclón en un partido clave para sostenerse entre los ocho equipos que avanzan a los octavos de final.
El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka llega con una ventaja de tres unidades sobre San Lorenzo, que ocupa el noveno puesto con 17 puntos y hoy está fuera de la zona de clasificación. Además, Newell’s tiene una diferencia de gol de +3, frente al -5 de su próximo rival. Por eso, el conjunto azulgrana necesitaría ganar por una diferencia superior a cuatro goles para superarlo en la tabla, siempre que se mantengan las demás condiciones de desempate.
El encuentro se jugará este sábado 24 de octubre, a las 19.15, en el Nuevo Gasómetro. Si no pierde, Newell’s seguirá dentro de los puestos de clasificación cuando resten dos fechas para el cierre de la fase regular. Una victoria le permitiría ampliar la distancia con San Lorenzo y dar un paso importante hacia el objetivo. Después, la Lepra recibirá a Unión en el Coloso y cerrará la primera fase ante Instituto como visitante.
Lectura rápida
¿Qué posición ocupa la Lepra en el torneo?
La Lepra ocupa la sexta posición en la Zona A del Torneo Clausura con 20 puntos.
¿Quién es el director técnico del equipo?
El director técnico de la Lepra es Frank Darío Kudelka.
¿Cuándo se jugará el próximo partido?
El próximo partido se jugará el sábado 24 de octubre a las 19.15.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El encuentro se llevará a cabo en el Nuevo Gasómetro.
¿Cuál es la diferencia de puntos con San Lorenzo?
La Lepra tiene una ventaja de tres unidades sobre San Lorenzo, que tiene 17 puntos.