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Casación Penal rechazó el recurso de Busaniche para llevar su reclamo a la Corte Suprema

Los jueces consideraron que la presentación no cumplió los requisitos formales y que la defensa no demostró arbitrariedad ni una cuestión federal suficiente.

23/10/2026 | 13:50Redacción Cadena 3 Rosario

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La Cámara Federal de Casación Penal.

FOTO: La Cámara Federal de Casación Penal.

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La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa de Santiago Busaniche, que buscaba llevar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el planteo para apartar de la causa a los fiscales federales Juan Argibay Molina y Diego Velasco.

La resolución fue firmada el 22 de octubre por los jueces Carlos Mahiques, Gustavo Hornos y Daniel Petrone, quienes votaron por unanimidad y dispusieron imponer las costas a la defensa. La decisión cerró la vía recursiva contra el rechazo de la recusación de los fiscales.

El planteo ya había sido rechazado el 2 de septiembre por el Tribunal de revisión de la Cámara Federal de Rosario, que confirmó la decisión del juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz. La defensa pretendía que Molina y Velasco fueran apartados de la investigación.

Entre los fundamentos, los camaristas señalaron que el recurso no cumplía con los requisitos formales exigidos por la Corte Suprema y que no se había demostrado la existencia de una cuestión federal suficiente ni la arbitrariedad invocada. También remarcaron que, por regla general, las decisiones sobre recusaciones no habilitan la presentación de un recurso extraordinario.

Lectura rápida

¿Qué decidió la Cámara Federal de Casación Penal? La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa de Santiago Busaniche.

¿Quiénes son los fiscales recusados? Los fiscales federales recusados son Juan Argibay Molina y Diego Velasco.

¿Cuándo se firmó la resolución? La resolución fue firmada el 22 de octubre.

¿Qué tribunal había rechazado el planteo anteriormente? El planteo fue rechazado anteriormente por el Tribunal de revisión de la Cámara Federal de Rosario.

¿Cuáles fueron los fundamentos de la decisión? Los camaristas señalaron que el recurso no cumplía con los requisitos formales y que no se demostró una cuestión federal suficiente ni arbitrariedad.

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