Newell's visita a San Lorenzo con el objetivo de acercarse a la clasificación

Newell’s Old Boys visita este sábado a San Lorenzo por la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en un encuentro clave para sus aspiraciones de avanzar a los playoffs. El partido comenzará a las 19.15 en el estadio Pedro Bidegain, conocido como el Nuevo Gasómetro, con transmisión de Estadio 3 por Cadena 3 Rosario, Cadena3.com, YouTube y app.

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El conjunto rojinegro, dirigido por Frank Kudelka, llega a esta jornada ubicado en el sexto puesto de la tabla, con 20 puntos. Después de un comienzo de año complicado, el equipo logró encontrar mayor estabilidad y buscará sostener su posición entre los clasificados a la siguiente instancia del campeonato.

Una victoria en condición de visitante representaría un impulso importante para la Lepra, que necesita seguir sumando en la recta final de la fase regular para consolidar sus aspiraciones. El desafío será ante un rival que también atraviesa un momento de recuperación y necesita los puntos para meterse en la zona de clasificación.

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San Lorenzo llega al compromiso después de conseguir dos triunfos consecutivos: venció 1-0 a Deportivo Riestra y superó 2-1 a Estudiantes de La Plata. Esos resultados le permitieron alcanzar las 17 unidades y ubicarse noveno en la Zona A, con la expectativa de acercarse a los puestos de playoffs.

El equipo azulgrana buscará aprovechar la localía para prolongar su racha positiva, mientras que Newell’s intentará imponer su juego y llevarse un resultado que le permita continuar entre los primeros puestos de la tabla.

El encuentro contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina, mientras que Sebastián Bresba estará a cargo del VAR. Con ambos equipos necesitados de sumar para cumplir sus objetivos, el cruce en el Nuevo Gasómetro será importante para definir sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase del Torneo Clausura.