Cuatro escenarios y grandes bandas: todo listo para el Festival Bandera este sábado

El Festival Bandera tendrá este sábado 24 de octubre una nueva edición en Rosario, con escenarios distribuidos entre el estadio Gabino Sosa, del club Central Córdoba, y el predio de la estación Rosario Central Córdoba. Mientras avanzan los preparativos para recibir al público, las posibles vibraciones que podrían sentirse en las viviendas cercanas también se instalaron en la conversación, a partir de las inquietudes expresadas por algunos vecinos.

Durante la recorrida del móvil de Cadena 3 Rosario por el predio, se advirtió el avance de los trabajos de montaje de escenarios, estructuras y equipos de sonido, mientras los técnicos ultimaban detalles para el evento. La propuesta contará con cuatro escenarios: los espacios Norte y Sur estarán ubicados en el sector de la estación ferroviaria, mientras que los escenarios Bandera y Rosario funcionarán dentro del estadio.

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La programación incluye a La Vela Puerca y Las Pastillas del Abuelo como protagonistas de los cierres de los escenarios Norte y Sur, respectivamente. También se presentarán Los Bándalos Chinos y Peces Raros, entre otras bandas que formarán parte de la jornada.

Sin embargo, además de la expectativa musical, durante el reporte radial surgieron comentarios sobre las posibles molestias que podría ocasionar el espectáculo en las inmediaciones. Algunos vecinos manifestaron preocupación por el volumen de la música y las vibraciones que podrían producirse durante los momentos de mayor intensidad, especialmente cuando el público salta al ritmo de las canciones.

En ese contexto, los conductores hicieron referencia al fenómeno conocido popularmente como el “hombre sismo”, en alusión al intenso pogo que suele acompañar los recitales de determinadas bandas. También compartieron experiencias relacionadas con las vibraciones que pueden percibirse en edificios próximos a estadios durante partidos de fútbol y espectáculos masivos.

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En paralelo, los trabajos continuaban en el estadio, donde se instalaron placas encastrables para proteger parte del césped destinado al público. La distribución de los escenarios permitirá que las bandas se alternen sin que los asistentes deban desplazarse hacia extremos opuestos del predio.

Informe de Julián Maragliano.