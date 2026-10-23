Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy viernes 23 de octubre.
El sorteo número 26595 de la quiniela nocturna se realizó el viernes 23 de octubre a las 21:00, con el número a la cabeza 6919, que representa a "A primera (Pescado)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26595 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el viernes 23 de octubre a las 21:00. El número que salió a la cabeza fue el 6919, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pescado).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6919
2° 6778
3° 9906
4° 3248
5° 7841
6° 1409
7° 2039
8° 9224
9° 3632
10° 3340
11° 1357
12° 4274
13° 8909
14° 8149
15° 6979
16° 9261
17° 5235
18° 9705
19° 7555
20° 5674
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26595 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 23 de octubre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue el 6919, interpretado como "A primera (Pescado)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados se publican en medios como Cadena 3.