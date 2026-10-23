Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy viernes 23 de octubre.

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El sorteo número 26595 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el viernes 23 de octubre a las 21:00. El número que salió a la cabeza fue el 6919, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pescado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6919

2° 6778

3° 9906

4° 3248

5° 7841

6° 1409

7° 2039

8° 9224

9° 3632

10° 3340

11° 1357

12° 4274

13° 8909

14° 8149

15° 6979

16° 9261

17° 5235

18° 9705

19° 7555

20° 5674