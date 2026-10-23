Quién es Miguel Battista, el bioquímico detenido en Chubut por mantener cautiva a su familia

FOTO: Miguel Battista, el bioquímico detenido en Chubut por mantener cautiva a su familia.

Miguel Edgardo Battista, el bioquímico de 71 años detenido en Esquel, Chubut, acusado de mantener a su pareja y a sus tres hijos encerrados en condiciones de aislamiento extremo, había tenido apariciones televisivas durante la pandemia de coronavirus, cuando promocionaba un supuesto suplemento natural para prevenir y tratar el Covid-19.

El hombre quedó detenido el jueves 22 de octubre, luego de un allanamiento ordenado por la Justicia provincial. Durante el procedimiento, los efectivos policiales escucharon pedidos de auxilio desde el interior de la vivienda y encontraron a los integrantes de la familia confinados en distintos sectores de la propiedad.

Battista está imputado por abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. Mientras avanza la investigación, comenzaron a conocerse detalles de su trayectoria profesional y de las actividades que desarrollaba antes de su detención.

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Quién es Miguel Edgardo Battista y qué hacía durante la pandemia

Battista se presenta en sus redes sociales como bioquímico y médico graduado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Durante la pandemia de coronavirus aseguró haber desarrollado un suplemento nutricional elaborado principalmente a base de alfalfa, al que atribuía propiedades beneficiosas para el sistema inmunológico.

En septiembre de 2020, en plena cuarentena, participó de una entrevista con Crónica TV en la que promocionó el producto y afirmó que había observado resultados favorables en al menos 400 personas.

“Es un extracto complejo de plantas, desarrollado con un método que hice yo a través del tiempo, para conservar las propiedades originales de las plantas en su estado natural”, explicó en aquella oportunidad.

Según sus declaraciones, el preparado podía utilizarse tanto en adultos como en niños y se administraba mediante gotas.

“El complemento contiene principalmente alfalfa y ha mostrado estabilizar especialmente el sistema inmune de los pacientes. Los resultados fueron sorprendentes”, sostuvo.

El bioquímico también aseguró haber observado mejoras en personas con cuadros graves de coronavirus y afirmó que el producto podía utilizarse de manera preventiva.

Sin embargo, durante aquella entrevista no presentó estudios científicos ni datos verificables que respaldaran los beneficios que atribuía al suplemento.

Afirmaba ser médico, pero no encontraron una matrícula vigente

Otro de los aspectos que surgieron tras su detención está relacionado con sus credenciales profesionales.

De acuerdo con una investigación publicada por Clarín, Battista figura matriculado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal.

No obstante, el medio señaló que no encontró una matrícula médica vigente a su nombre en el registro oficial de profesionales del Ministerio de Salud de la Nación.

Durante sus apariciones públicas, el hombre aseguraba desempeñarse como médico y atender a pacientes de edad avanzada y con enfermedades terminales.

También se presentaba como director de Salud de una organización denominada Misión Ar, a la que vinculaba con la utilización de su supuesto suplemento durante la emergencia sanitaria.

En una publicación de Facebook de marzo de 2020 aparecía firmando su incorporación a esa organización.

La grave acusación que enfrenta en Esquel

El pasado jueves, la Justicia de Chubut ordenó allanar la vivienda de Battista luego de que vecinos denunciaran el aislamiento en el que se encontraba su familia.

La investigación había comenzado el 10 de octubre, cuando habitantes de la zona alertaron a las autoridades por la falta de contacto social de los hijos del hombre y las condiciones en las que aparentemente vivían.

Tras una serie de intervenciones de organismos de protección, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden judicial para ingresar a la propiedad.

Durante el operativo, los policías encontraron a la pareja del acusado y a sus tres hijos en distintos sectores de la casa. Las víctimas quedaron bajo resguardo y recibieron asistencia médica y psicológica.

La causa fue encuadrada provisoriamente como abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad.

La Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar las circunstancias en las que permanecía la familia y establecer el alcance de las responsabilidades penales del acusado.