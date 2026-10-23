Transformación del Autódromo Gálvez: 43.000 toneladas de asfalto para el MotoGP 2027

Buenos Aires, 23 de octubre (NA) -- La modernización del Autódromo Oscar y Juan Gálvez para el evento de MotoGP, programado del 9 al 11 de abril de 2027, incorpora innovaciones tecnológicas como escaneo 3D, control automático y evaluación térmica para la colocación de 43.000 toneladas de asfalto.

El secretario de Deportes, Fabián "Chino" Turnes, afirmó que esta es la obra de infraestructura deportiva más significativa de la Ciudad. Se están utilizando métodos avanzados para asegurar la calidad de la pista.

Los trabajos se llevan a cabo con el sistema SmoothRide, que incluye el escáner RD-M1 para evaluar el estado actual de la pista a velocidades de circulación. Además, se utilizan los softwares MAGNET Office Resurfacing y MAGNET Construction para procesar la información y diseñar la repavimentación, ajustando los espesores de acuerdo a las deformaciones.

Este enfoque reduce la necesidad de relevamientos topográficos, minimiza retrabajos y asegura que se cumplan las especificaciones de rugosidad necesarias para la competición. También se están implementando dispositivos térmicos para monitorear las mezclas asfálticas en su aplicación, garantizando que se coloquen en el rango óptimo de 150 a 160 grados Celsius, lo que es crucial para mantener la calidad y el rendimiento.

En la actualidad, se realizan ensayos técnicos en áreas de sobreanchos y zonas periféricas, como las curvas T3 y T10, así como la banquina de T7. Estos ensayos tienen como objetivo evaluar el comportamiento del material y el rendimiento de los equipos, además de capacitar a los operadores antes de proceder con la intervención en la pista principal.

La obra contempla un total de 43.000 toneladas de asfalto que se distribuirán en tres capas:

Primera capa (base): mezcla AM3 - AC19, con un espesor de 8 centímetros, actualmente en ejecución.

Segunda capa (intermedia): mezcla AM3 - AC12, de 5 centímetros de espesor.

Tercera capa (rodamiento): mezcla HIMA - AC12, con un espesor de 4 centímetros, que conformará la superficie final.