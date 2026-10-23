Turismo Carretera: Cadena3 está en Rosario para vivir juntos el Gran Premio AFA

La 'Copa de Oro 2026' de Turismo Carretera continuará este fin de semana -24 y 25 de octubre- con el regreso de la categoría al Autódromo Juan Manuel Fangio -4.000 mts.- de Rosario, donde cumplirá la 13ª Fecha del calendario competitivo con 51 pilotos inscriptos y una enorme expectativa por la definición del campeonato. Un retorno, después de siete años, que tiene muy animado al público local que colmará las instalaciones para seguir la competencia y ver quién se lleva el "Gran Premio AFA/Agricultores Federados Argentinos.

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Como en San Nicolás, el TC espera otra enorme convocatoria para su regreso a Rosario, el próximo fin de semana

En el orden competitivo, cumplidas 2 de sus 5 fechas, el play-off se encuentra en una situación de paridad muy importante, con 6 punteros de marcas distintas y 5 de ellos ya poseedores de la victoria que les habilita para reclamar el título. Facundo Chapur -Torino- erigido en líder en base a una gran regularidad -6° en San Luis y 2° en San Nicolás-, tiene solo a 1.5 pts. al ex-campeón Julián Santero -BMW- que con el mismo argumento -2° en SL y 3° en SN- busca el sueño de coronarse viniendo desde los '3 de Último Minuto' y a 4.5 pts. a Otto Fritzler -Mercedes- que les copia la receta -5° en SL y 4° en SN-. Lo que refiere que, si bien todas las batallas serán fuertes hasta la definición de La Plata, la estrategia que paga es beneficiar la mejor suma posible, hasta entonces.

Fritzler, Werner, Ledesma, Castellano, Canapino, Palazzo y Dianda, todos en la pelea por la Copa de Oro 2026 de TC

De los que vienen detrás, se observa como bastante firmes -por regularidad, también- a Luis José Di Palma -Toyota-, 4° con 70.5 pts, aunque le falta ganar; y al campeón vigente Agustín Canapino -Chevrolet-, 5° con 64 pts. que, sin clasificar bien, se las ha compuesto para estar en los puntos grandes y la expectativa. Viene de ganar en Rosario con el TC Pick Up y, aunque la referencia no es muy aplicable por las diferencias entre ambas categorías, si lo es desde la confianza y la capacidad para ganar en una pista donde también ha corrido mucho con otras series argentinas. Apoyado por la contundencia de su victorias, ya en 'Copa', Mariano Werner -Ford-, 6° con 59 pts., ganador con gran dominio en San Luis y que paró en la última por la rotura del diferencial, completa este lote de seis punteros de marcas diferentes, manteniendo -por supuesto- muy abiertas sus opciones por el título.

Claro, que el último ganador Ignacio Faín -Torino-, 7° con 59 pts., y el resto de los integrantes de la definición del certamen, Jonatan Castellano -Dodge-, Marco Dianda -Dodge- (tercero de los 3UM), Christian Ledesma -Chevrolet-, Hernán Palazzo -Toyota-, Matías Rossi -Toyota-, José M. Urcera -Mercedes-, Juan P. Gianini -Ford-, Marcos Landa -Chevrolet y Mauricio Lambiris -Ford- deben ser tenidos en cuenta, con tantos puntos juego y tres carreras por correrse. Pero, deberán dar el paso al frente en Rosario, sin dilaciones, para tener un lugar en ese tren que ya nos ha mostrado que persigue el sueño de la Copa de Oro a toda máquina.

Horarios del TC en Rosario:

Sábado 24 de octubre

10:05 1° Entrenamiento

12:00 2° Entrenamiento

15:55 Clasificación

Domingo 25 de octubre

10:55 1ª Serie, 5 vueltas.

11:20 2ª Serie ,5 vueltas.

11:45 3ª Serie, 5 vueltas

14:00 FINAL 25 Vueltas o 50' (Cincuenta) minutos máximo.

Los 51 inscriptos del TC en Rosario:

1 1 Canapino, Agustín Chevrolet CANNING MOTORSPORTS

2 3 Lambiris, Mauricio Ford LABORITO JR.

3 4 Todino, Germán Ford FPA RACING

4 5 Agrelo, Marcelo Torino TROTTA RACING

5 6 Trucco, Juan Martín Dodge DBG MOTORSPORT

6 7 Mangoni, Santiago Chevrolet CANNING MOTORSPORTS

7 11 Werner, Mariano Ford FADEL MEMO CORSE

8 14 Ledesma, Christian Chevrolet PRADECON RACING

9 15 Ebarlín, Juan José Chevrolet LRD PERFORMANCE

10 24 Di Palma, Luis José Toyota RUS MED TEAM

11 27 Spataro, Emiliano Ford SPATARO RACING

12 29 Craparo, Elio Ford MORIATIS COMPETICION

13 32 Canapino, Matías Torino CATALAN MAGNI MOTORSPORT

14 37 Fontana, Norberto Chevrolet AZAR MOTORSPORT

15 53 Catalán Magni, Juan T. Chevrolet CATALAN MAGNI MOTORSPORT

16 57 Gianini, Juan Pablo Ford JPG RACING

17 60 Teti, Jeronimo Ford LABORITO JR.

18 63 Bonelli, Nicolás Ford HERMANOS ALVAREZ

19 68 Santero, Julián BMW BMW MOTORSPORT

20 71 Abella, Sebastian Toyota ALIFRACO SPORT

21 77 Carinelli, Augusto Ford GURI MARTINEZ COMP.

22 79 Chapur, Facundo Torino TROTTA RACING

23 83 Ardusso, Facundo Ford GURI MARTINEZ COMP.

24 85 Risatti, Ricardo Ford TCM RACING TEAM

25 86 Faín, Ignacio Torino TROTTA RACING

26 87 Impiombato, Nicolás Torino IMPIOMBATO MOTORSPORT

27 88 Trosset, Nicolás Ford SAVINO SPORT

28 95 Landa, Marcos Chevrolet PRADECON RACING

29 101 Castellano, Jonatan Dodge GALARZA RACING

30 107 Martínez, Tobías Chevrolet RUS MED TEAM

31 109 Moscardini, Nicolas Dodge SAP TEAM

32 110 Azar, Diego M.Benz MAQUIN PARTS

33 112 Valle, Lucas Chevrolet RV RACING

34 113 Lugon, Rodrigo Ford AYP COMPETICION

35 115 De Carlo, Diego Chevrolet LRD PERFORMANCE

36 116 Candela, Kevin BMW CANDELA COMPETICION

37 117 Rossi, Matías Toyota PRADECON RACING

38 119 Palazzo, Hernán Toyota PRADECON RACING

39 122 Jakos, Andrés Toyota COIRO COMPETICION

40 123 Vázquez, Martín Dodge MV RACING

41 133 Aguirre, Valentín Chevrolet PRADECON RACING

42 137 Scialchi, Jeremías Ford MORIATIS COMPETICION

43 140 Chansard, Gaspar Toyota GIAVEDONI SPORT

44 141 Barrio, Jorge Chevrolet CANNING MOTORSPORTS

45 147 Dianda, Marco Dodge GALARZA RACING

46 154 Ochoa, Joaquin Toyota AZAR MOTORSPORT

47 157 De Benedictis, Juan B. Ford RUS MED TEAM

48 172 Álvarez, Santiago Chevrolet TCM RACING TEAM

49 197 Quijada, Marcos Chevrolet RUS MED TEAM

50 231 Urcera, José Manuel M.Benz MAQUIN PARTS

51 256 Fritzler, Otto M.Benz MAQUIN PARTS

Cadena 3 Motor, Marcelo Ingaramo desde Rosario. Fotografías de ACTC.org.ar y @bernabosco