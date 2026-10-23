Turismo Carretera: Cadena3 está en Rosario para vivir juntos el Gran Premio AFA
Gran expectativa en la gran metrópoli a orillas del Paraná, para la disputa del Trofeo AFA/Agricultores Federados Argentinos en el regreso al 'J.M. Fangio' luego de 7 años. VIDEO
23/10/2026 | 19:40Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena3 en el "Juan Manurl Fangio" de Rosario
FOTO: Chapur y Santero luchando en San Nicolás, dos protagonistas en la Copa
La 'Copa de Oro 2026' de Turismo Carretera continuará este fin de semana -24 y 25 de octubre- con el regreso de la categoría al Autódromo Juan Manuel Fangio -4.000 mts.- de Rosario, donde cumplirá la 13ª Fecha del calendario competitivo con 51 pilotos inscriptos y una enorme expectativa por la definición del campeonato. Un retorno, después de siete años, que tiene muy animado al público local que colmará las instalaciones para seguir la competencia y ver quién se lleva el "Gran Premio AFA/Agricultores Federados Argentinos.
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Como en San Nicolás, el TC espera otra enorme convocatoria para su regreso a Rosario, el próximo fin de semana
En el orden competitivo, cumplidas 2 de sus 5 fechas, el play-off se encuentra en una situación de paridad muy importante, con 6 punteros de marcas distintas y 5 de ellos ya poseedores de la victoria que les habilita para reclamar el título. Facundo Chapur -Torino- erigido en líder en base a una gran regularidad -6° en San Luis y 2° en San Nicolás-, tiene solo a 1.5 pts. al ex-campeón Julián Santero -BMW- que con el mismo argumento -2° en SL y 3° en SN- busca el sueño de coronarse viniendo desde los '3 de Último Minuto' y a 4.5 pts. a Otto Fritzler -Mercedes- que les copia la receta -5° en SL y 4° en SN-. Lo que refiere que, si bien todas las batallas serán fuertes hasta la definición de La Plata, la estrategia que paga es beneficiar la mejor suma posible, hasta entonces.
Fritzler, Werner, Ledesma, Castellano, Canapino, Palazzo y Dianda, todos en la pelea por la Copa de Oro 2026 de TC
De los que vienen detrás, se observa como bastante firmes -por regularidad, también- a Luis José Di Palma -Toyota-, 4° con 70.5 pts, aunque le falta ganar; y al campeón vigente Agustín Canapino -Chevrolet-, 5° con 64 pts. que, sin clasificar bien, se las ha compuesto para estar en los puntos grandes y la expectativa. Viene de ganar en Rosario con el TC Pick Up y, aunque la referencia no es muy aplicable por las diferencias entre ambas categorías, si lo es desde la confianza y la capacidad para ganar en una pista donde también ha corrido mucho con otras series argentinas. Apoyado por la contundencia de su victorias, ya en 'Copa', Mariano Werner -Ford-, 6° con 59 pts., ganador con gran dominio en San Luis y que paró en la última por la rotura del diferencial, completa este lote de seis punteros de marcas diferentes, manteniendo -por supuesto- muy abiertas sus opciones por el título.
Claro, que el último ganador Ignacio Faín -Torino-, 7° con 59 pts., y el resto de los integrantes de la definición del certamen, Jonatan Castellano -Dodge-, Marco Dianda -Dodge- (tercero de los 3UM), Christian Ledesma -Chevrolet-, Hernán Palazzo -Toyota-, Matías Rossi -Toyota-, José M. Urcera -Mercedes-, Juan P. Gianini -Ford-, Marcos Landa -Chevrolet y Mauricio Lambiris -Ford- deben ser tenidos en cuenta, con tantos puntos juego y tres carreras por correrse. Pero, deberán dar el paso al frente en Rosario, sin dilaciones, para tener un lugar en ese tren que ya nos ha mostrado que persigue el sueño de la Copa de Oro a toda máquina.
Horarios del TC en Rosario:
Sábado 24 de octubre
10:05 1° Entrenamiento
12:00 2° Entrenamiento
15:55 Clasificación
Domingo 25 de octubre
10:55 1ª Serie, 5 vueltas.
11:20 2ª Serie ,5 vueltas.
11:45 3ª Serie, 5 vueltas
14:00 FINAL 25 Vueltas o 50' (Cincuenta) minutos máximo.
Los 51 inscriptos del TC en Rosario:
1 1 Canapino, Agustín Chevrolet CANNING MOTORSPORTS
2 3 Lambiris, Mauricio Ford LABORITO JR.
3 4 Todino, Germán Ford FPA RACING
4 5 Agrelo, Marcelo Torino TROTTA RACING
5 6 Trucco, Juan Martín Dodge DBG MOTORSPORT
6 7 Mangoni, Santiago Chevrolet CANNING MOTORSPORTS
7 11 Werner, Mariano Ford FADEL MEMO CORSE
8 14 Ledesma, Christian Chevrolet PRADECON RACING
9 15 Ebarlín, Juan José Chevrolet LRD PERFORMANCE
10 24 Di Palma, Luis José Toyota RUS MED TEAM
11 27 Spataro, Emiliano Ford SPATARO RACING
12 29 Craparo, Elio Ford MORIATIS COMPETICION
13 32 Canapino, Matías Torino CATALAN MAGNI MOTORSPORT
14 37 Fontana, Norberto Chevrolet AZAR MOTORSPORT
15 53 Catalán Magni, Juan T. Chevrolet CATALAN MAGNI MOTORSPORT
16 57 Gianini, Juan Pablo Ford JPG RACING
17 60 Teti, Jeronimo Ford LABORITO JR.
18 63 Bonelli, Nicolás Ford HERMANOS ALVAREZ
19 68 Santero, Julián BMW BMW MOTORSPORT
20 71 Abella, Sebastian Toyota ALIFRACO SPORT
21 77 Carinelli, Augusto Ford GURI MARTINEZ COMP.
22 79 Chapur, Facundo Torino TROTTA RACING
23 83 Ardusso, Facundo Ford GURI MARTINEZ COMP.
24 85 Risatti, Ricardo Ford TCM RACING TEAM
25 86 Faín, Ignacio Torino TROTTA RACING
26 87 Impiombato, Nicolás Torino IMPIOMBATO MOTORSPORT
27 88 Trosset, Nicolás Ford SAVINO SPORT
28 95 Landa, Marcos Chevrolet PRADECON RACING
29 101 Castellano, Jonatan Dodge GALARZA RACING
30 107 Martínez, Tobías Chevrolet RUS MED TEAM
31 109 Moscardini, Nicolas Dodge SAP TEAM
32 110 Azar, Diego M.Benz MAQUIN PARTS
33 112 Valle, Lucas Chevrolet RV RACING
34 113 Lugon, Rodrigo Ford AYP COMPETICION
35 115 De Carlo, Diego Chevrolet LRD PERFORMANCE
36 116 Candela, Kevin BMW CANDELA COMPETICION
37 117 Rossi, Matías Toyota PRADECON RACING
38 119 Palazzo, Hernán Toyota PRADECON RACING
39 122 Jakos, Andrés Toyota COIRO COMPETICION
40 123 Vázquez, Martín Dodge MV RACING
41 133 Aguirre, Valentín Chevrolet PRADECON RACING
42 137 Scialchi, Jeremías Ford MORIATIS COMPETICION
43 140 Chansard, Gaspar Toyota GIAVEDONI SPORT
44 141 Barrio, Jorge Chevrolet CANNING MOTORSPORTS
45 147 Dianda, Marco Dodge GALARZA RACING
46 154 Ochoa, Joaquin Toyota AZAR MOTORSPORT
47 157 De Benedictis, Juan B. Ford RUS MED TEAM
48 172 Álvarez, Santiago Chevrolet TCM RACING TEAM
49 197 Quijada, Marcos Chevrolet RUS MED TEAM
50 231 Urcera, José Manuel M.Benz MAQUIN PARTS
51 256 Fritzler, Otto M.Benz MAQUIN PARTS
Cadena 3 Motor, Marcelo Ingaramo desde Rosario. Fotografías de ACTC.org.ar y @bernabosco