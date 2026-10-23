¿Explica el "shock externo" la desaceleración que sufre la Argentina?

Por Sergio Berensztein

Hay algo que el Gobierno debería explicar con mayor claridad: si el problema que enfrenta la Argentina es consecuencia de un shock externo, ¿por qué nuestra economía parece sufrir más que la de otros países? Es una pregunta metodológica, pero también política y económica. Si el mundo atraviesa dificultades por el precio del petróleo o las tasas de interés, deberíamos observar efectos similares en otras economías. Cuando la Argentina reacciona peor, hay que mirar también qué está pasando puertas adentro.

Es cierto que el escenario internacional cambió. El Fondo Monetario Internacional revisó sus proyecciones de crecimiento y las condiciones externas son menos favorables. Pero las comparaciones regionales e internacionales muestran que hay países que siguen creciendo a un ritmo superior al nuestro. Por lo tanto, no alcanza con señalar lo que ocurre en el mundo. Hay que preguntarse qué está haciendo que la economía argentina sea más vulnerable frente a ese mismo escenario.

La primera inconsistencia está en la inflación. El Gobierno tiene un mérito indiscutible: logró bajarla desde los niveles extraordinarios que alcanzó en los últimos años. Pero una cosa es reducirla y otra muy distinta es resolver el problema. Con una inflación que se mantiene en torno al 30% anual, el costo sigue recayendo sobre los ingresos de la población. Decir que ya no se cobra el impuesto inflacionario es una afirmación que no se corresponde plenamente con lo que viven millones de argentinos. La desaceleración fue importante, pero todavía queda mucho camino por recorrer.

A eso se suma un problema de confianza. Las dudas sobre el resultado de las próximas elecciones y los vencimientos de deuda que enfrenta el país alimentan la incertidumbre. No se trata solamente de discutir si el Gobierno quiere pagar sus compromisos, sino de determinar si tendrá los dólares necesarios para hacerlo. La voluntad de pago y la capacidad de pago son dos cuestiones diferentes, y los mercados miran ambas.

También es necesario aclarar qué significa que la Argentina cuenta con 125.000 millones de dólares para enfrentar una eventual corrida cambiaria. No es lo mismo disponer de reservas acumuladas que señalar los dólares que puede generar o atraer la economía. Una parte de esos recursos corresponde al sector privado, al superávit comercial y a las inversiones. Para captar esos dólares, el Gobierno necesita ofrecer condiciones que pueden implicar un costo financiero elevado. Si tuviera esos fondos disponibles en el Tesoro, podría utilizarlos para anticipar vencimientos y dar una señal concreta de solvencia. Pero esa no es la situación que se está describiendo.

Ya vimos lo que ocurrió el año pasado, cuando la asistencia de Estados Unidos tuvo un papel importante para la Argentina. La pregunta es qué sucedería si el país necesitara nuevamente ese respaldo. Si la economía requiere ayuda externa para atravesar momentos de incertidumbre, es razonable preguntarse por qué todavía no logra generar condiciones de financiamiento más estables. La dependencia de ese tipo de asistencia vuelve a poner sobre la mesa el problema de la confianza y la capacidad de conseguir divisas.

El presidente tiene una oportunidad para ir más allá del reconocimiento de las dificultades. Admitir que existe un shock externo puede ser un primer paso, pero no alcanza si no hay una revisión de los problemas internos que hacen que la Argentina lo padezca con mayor intensidad. El programa económico consiguió reducir la inflación desde niveles extremos, pero todavía no logró consolidar una estabilización que despeje todas las dudas. La cuestión es si el Gobierno está dispuesto a corregir lo que no funciona. Porque no todo lo que le pasa a la Argentina se explica por el mundo: también hay decisiones, inconsistencias y problemas propios que requieren respuestas.