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El hombre que amenazó a Waldo Wolff se arrepiente y visitará museos como parte de su condena

El autor de las amenazas antisemitas hacia el legislador aceptó su culpabilidad y cerró la causa judicial con un pedido de disculpas.

23/10/2026 | 07:57Redacción Cadena 3

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El hombre que amenazó a Waldo Wolff se arrepiente y visitará museos como parte de su condena

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Buenos Aires, 23 de octubre (NA) – El acusado de realizar amenazas antisemitas contra el legislador Waldo Wolff ha reconocido su delito, ha expresado su arrepentimiento y se comprometió a visitar dos museos, lo que ha permitido cerrar la causa. El legislador porteño aceptó sus disculpas y se pronunció al respecto.

En marzo de este año, un usuario de redes sociales había amenazado a Waldo Wolff y a su familia a través de Instagram. Esto llevó a la detención del individuo en la localidad de Florencio Varela tras un exhaustivo trabajo de investigación.

El detenido, identificado como Santiago Peralta, de 29 años, fue denunciado por un legislador del bloque Vamos por Más, lo que generó la intervención de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad. Los agentes lograron rastrear el origen de los mensajes y, bajo orden de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas, a cargo de Miguel Kessler, y del Juzgado PCyF N°12, de Juan Neumann, se realizó un allanamiento en su hogar, donde se incautaron tres teléfonos celulares.

Después de más de seis meses de investigación, se llevó a cabo una mediación penal que resultó exitosa, ya que Peralta reconoció su culpabilidad y manifestó su arrepentimiento en un testimonio grabado.

Según la información brindada a la agencia Noticias Argentinas, el acusado aceptó cumplir con una probation, que incluye visitas al Museo Ana Frank y al Museo del Holocausto de Buenos Aires, permitiendo así que la causa se considere cerrada.

"Acepto su arrepentimiento y espero que su experiencia sirva para que otros entiendan que se puede y debe discutir de política sin pasar límites inaceptables. Toda acción trae sus consecuencias", comentó Waldo Wolff.

Lectura rápida

¿Qué delito cometió Santiago Peralta?
Realizó amenazas antisemitas contra el legislador Waldo Wolff.

¿Qué medidas se acordaron tras el arrepentimiento?
Peralta visitará el Museo Ana Frank y el Museo del Holocausto como parte de su probation.

¿Dónde fue detenido Peralta?
En Florencio Varela, luego de ser rastreado por la Policía de la Ciudad.

¿Qué expresó Wolff sobre el arrepentimiento?
Wolff aceptó el arrepentimiento y destacó la importancia de discutir política sin límites inaceptables.

¿Qué se logró con la mediación penal?
Se cerró la causa tras el reconocimiento de la culpabilidad por parte de Peralta.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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