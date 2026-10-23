Alexander Medina celebra la clasificación de Estudiantes a la final de la Copa Libertadores

FOTO: Alexander Medina clasificó a Estudiantes a la final de la Libertadores.

Buenos Aires, 22 de octubre (NA) – El director técnico de Estudiantes, Alexander "Cacique" Medina, manifestó su "alegría muy grande" al haber logrado superar a Flamengo y clasificar a la final de la Copa Libertadores, un hito que considera complicado para "los equipos que no son brasileños".

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el entrenador destacó que su equipo pudo sostener bien el resultado con el bloque bajo, una estrategia que tuvo que aplicar debido a la diferencia numérica en el partido.

Estudiantes disputará la sexta final de la Copa Libertadores en su historia, siendo esta la primera desde 2009, y se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

"La felicidad es muy grande por lo conseguido", declaró Alexander Medina, quien subrayó la dificultad de alcanzar la final en América para clubes que no son brasileños, señalando que Estudiantes se ganó el acceso "bien merecido" tras lo mostrado en los dos partidos contra el "Mengao".

Después de resaltar el rendimiento de sus jugadores en la primera mitad, Medina admitió que el encuentro se les "complicó" tras la expulsión del volante Baltasar Rodríguez, a los cinco minutos del segundo tiempo. Sin embargo, esto también permitió que el equipo demostrara otras cualidades: "Carácter, corazón y huevos".

"Estos enormes jugadores sacaron adelante una dura misión", continuó el entrenador uruguayo, quien describió al equipo brasileño como un "rival de jerarquía", capaz de generar grandes complicaciones en igualdad numérica, lo que se acentuó jugando 11 contra 10. Por ello, valoró el trabajo defensivo realizado al replegarse con un bloque bajo.

Finalmente, el "Cacique" expresó su satisfacción por el "trabajo de equipo", reconociendo a los dirigentes, al presidente Juan Sebastián Verón, al personal del club y a la hinchada del conjunto platense.