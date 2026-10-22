Rosario acelera la previa del TC con autos en el aeropuerto: "Es una ciudad fierrera"

FOTO: Rosario acelera la previa del TC con autos en el aeropuerto.

El Turismo Carretera tendrá este fin de semana una nueva fecha en Rosario, siete años después de su última presentación en la ciudad para algunos de sus protagonistas. La competencia genera expectativa entre los fanáticos del automovilismo.

En la previa de la actividad, “Josito” Di Palma y “Nacho” Monti participaron de un encuentro en el aeropuerto de Rosario, donde se palpita la llegada de la categoría y el movimiento que generará el evento deportivo y, en ese marco, hablaron con Cadena 3 Rosario.

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Di Palma, uno de los pilotos con mayor trayectoria dentro del equipo RusMed, recordó que la última vez que compitió con el TC en Rosario fue hace siete años. El corredor llega a esta fecha con expectativas positivas, luego de obtener buenos resultados en las últimas carreras y mantenerse en la pelea por el campeonato.

“Contento de estar en Rosario, una nueva fecha del TC”, expresó Di Palma, quien manifestó sus ganas de que comience el fin de semana de competencia.

Uno de los factores que podría influir en el desarrollo de la carrera es el pronóstico de lluvia para el domingo. El piloto advirtió que las condiciones climáticas pueden modificar de manera significativa el comportamiento de los autos y las estrategias de los equipos.

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“La lluvia es... todo depende. Puede ser una llovizna, una lluvia torrencial”, explicó. En ese sentido, señaló que el agua obliga a cambiar la puesta a punto del vehículo y modifica las condiciones de manejo, con un margen mayor para los errores.

Di Palma consideró que anticipar el resultado en esas circunstancias resulta difícil, aunque sostuvo que la lluvia podría agregar incertidumbre y emoción a la competencia. “Ojalá que cualquiera sea el clima, tengamos un buen espectáculo para toda la gente”, afirmó.

Para Nacho Monti, la fecha tendrá un significado particular: por primera vez desde que compite, podrá correr como local y contar con el acompañamiento de familiares, amigos y personas cercanas.

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“Nunca tuve la chance de ser local desde que corro en todos estos años. Y esta es la primera vez”, destacó el piloto rosarino, quien dijo que buscará disfrutar de la experiencia sin perder la concentración en la actividad deportiva.

Monti contó que recibió numerosos mensajes de personas interesadas en asistir a la carrera. Según explicó, el acompañamiento que espera recibir refleja el interés que existe en Rosario y la región por el automovilismo.

El piloto también remarcó la importancia de que la ciudad vuelva a recibir una competencia de esta magnitud. “Es una ciudad que es muy fierrera. Rosario y sus alrededores son súper fierrosos, aunque quizás no se note tanto”, afirmó.

En esa línea, anticipó que la presencia de público permitirá dimensionar la pasión por el automovilismo que existe en la zona. También expresó su deseo de que el tiempo acompañe para que los espectadores puedan disfrutar de la jornada.

Informe de Julián Maragliano.