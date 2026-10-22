Las abejas melíferas desplazan a otros polinizadores, advierten científicos sobre el impacto climático

Las abejas melíferas se han convertido en competidores formidables por el alimento en el Reino Unido. Investigadores de la Universidad Anglia Ruskin descubrieron que estas abejas utilizan frecuentemente la agresión para desplazar a otros polinizadores de las flores. Un nuevo estudio documentó cómo las abejas melíferas persiguen, desplazan e intimidan a insectos rivales, proporcionando la primera evidencia detallada de cómo interfieren con el acceso de otras especies a los recursos alimenticios.

El estudio, publicado en la revista Ecological Entomology, siguió la actividad de los polinizadores durante dos años en cinco ubicaciones en y alrededor de Cambridge, Inglaterra. Cada sitio estaba situado a menos de 300 metros de una colonia de abejas melíferas establecida.

Los investigadores observaron insectos visitando zarzamoras (Rubus fruticosus) e hiedra (Hedera helix), dos plantas en flor que ofrecen importantes suministros de néctar y polen. Ambas atraen grandes cantidades de insectos durante sus períodos de floración, lo que las convierte en lugares útiles para investigar la competencia por el alimento.

Las abejas melíferas dominan la competencia por las flores

Para examinar cómo interactúan los diferentes polinizadores, el equipo dividió a los visitantes de las flores en cinco grupos: abejas melíferas, abejas bombus, abejas solitarias, moscas de los hover y una categoría 'otra' que incluía mariposas, escarabajos y avispas.

Durante 93 horas de observación, los científicos documentaron encuentros en los que un insecto interrumpió la alimentación de otro o le impidió llegar a una flor. Cada interacción fue clasificada según su resultado. Una 'victoria' ocurrió cuando un insecto ganó acceso a una flor a expensas de otro, que experimentó una 'pérdida' de oportunidades de alimentación. Un 'compartir' significó que ambos insectos pudieron acceder a la flor sin conflicto.

Los resultados revelaron un patrón claro. Los lugares con mayores concentraciones de abejas melíferas generalmente tenían menos otros polinizadores y experimentaban más competencia por las flores. Las abejas melíferas también emergieron victoriosas en una mayor proporción de sus encuentros con otros insectos.

En flores de zarzamora, duplicar la densidad de abejas melíferas se asoció con una disminución del 14% en la abundancia de abejas bombus. En hiedra, un mayor número de abejas melíferas se vinculó a una reducción en el número de abejas solitarias y moscas de los hover.

Las abejas melíferas ahuyentan a los polinizadores rivales

Las abejas melíferas no solo llegaron a las flores antes que sus competidores. Frecuentemente iniciaron encuentros agresivos, ahuyentando a otros insectos para asegurar oportunidades de alimentación.

Otros polinizadores evitaron activamente a las abejas melíferas en el 28% de las interacciones observadas en zarzamoras y en el 36% de las de hiedra. En al menos el 20% de los encuentros que las abejas melíferas ganaron en cualquiera de las plantas, empujaron físicamente o persiguieron a los insectos competidores.

El comportamiento agresivo iniciado por especies distintas a las abejas melíferas fue poco común. Sin embargo, un insecto destacó como excepción.

La abeja de hiedra, una especie solitaria no nativa de Gran Bretaña que fue documentada por primera vez en el país en 2001, fue el único polinizador observado desafiando activamente a las abejas melíferas. A diferencia de la mayoría de los otros insectos, las abejas de hiedra a veces defendieron sus lugares de alimentación persiguiendo o desplazando a las abejas melíferas, compitiendo exitosamente por el acceso a las flores.

El cambio climático podría agravar la competencia

Los hallazgos forman parte de un esfuerzo de investigación más amplio para entender la competencia entre polinizadores e identificar maneras de reducir sus efectos ecológicos.

Los resultados también se producen en un contexto en el que la apicultura continúa expandiéndose en el Reino Unido. El número de apicultores registrados aumentó de 19,000 en 2010 a 47,000 el año pasado, reflejando un creciente número de colonias de abejas melíferas gestionadas.

Los investigadores advierten que el aumento de las temperaturas podría sumar presión sobre los polinizadores salvajes. Sus observaciones mostraron que los encuentros competitivos se volvieron más frecuentes durante condiciones más cálidas.

Una posible explicación involucra cambios en la producción de néctar de las flores. Cuando las plantas experimentan 'estrés por calor', pueden producir menos néctar, lo que potencialmente obliga a más insectos a competir por un suministro de alimento más reducido.

La temperatura también afecta a diferentes polinizadores de distintas maneras. Las abejas bombus y las moscas de los hover son sensibles a las altas temperaturas y pueden forrajear más eficazmente en climas más frescos. Las abejas melíferas, en cambio, generalmente se vuelven más activas a medida que aumentan las temperaturas. Investigaciones previas encontraron que aumentar la temperatura en 12 °C causó un aumento diez veces mayor en el número de abejas melíferas que abandonaban sus nidos.

En conjunto, estas diferencias sugieren que el calentamiento continuo podría otorgar a las abejas melíferas una ventaja competitiva aún mayor sobre algunos polinizadores salvajes.

Proteger a los polinizadores salvajes a medida que aumentan los números de abejas melíferas

La autora principal Victoria Buckle, estudiante de doctorado en la Universidad Anglia Ruskin en Cambridge, enfatizó que la investigación tiene como objetivo mejorar los esfuerzos de conservación en lugar de desincentivar a las personas a mantener abejas melíferas.

"El objetivo de nuestro estudio no fue desincentivar la apicultura, sino comprender mejor cómo ocurre la competencia entre especies de polinizadores salvajes y gestionados con el fin de ayudar a conservar a nuestros polinizadores salvajes, que desempeñan un papel ecológico tan importante.

"Encontramos que la mayoría de las interacciones al competir por alimento fueron instigadas por las abejas melíferas y que tuvieron un mayor número de 'victorias', resultando en una pérdida de forrajeo para otros polinizadores. Las abejas bombus, las abejas solitarias y las moscas de los hover evitaban, eran desplazadas y en algunas ocasiones eran ahuyentadas por las abejas melíferas.

"Una excepción interesante fue la abeja de hiedra, que ganaba más a menudo en los concursos contra las abejas melíferas. Es la primera vez, hasta donde sabemos, que se han observado tales comportamientos y muestra que las abejas de hiedra son capaces de 'defenderse' en tales encuentros.

"Sin embargo, las abejas melíferas superaron a todos los demás polinizadores salvajes y, basándonos en nuestros hallazgos, el calentamiento futuro previsto en el Reino Unido probablemente solo exacerbará aún más la competencia de interferencia de las abejas melíferas dominantes. Por lo tanto, es importante encontrar maneras de asegurar que las abejas melíferas y los polinizadores salvajes puedan continuar coexistiendo, particularmente en lugares con alta densidad de colmenas, como las áreas urbanas."