Buscan a un joven de 18 años que desapareció tras salir de su casa en Martínez: dejó una carta

FOTO: Felipe Canossa fue visto por última vez este jueves a las 11 en su domicilio.

Un joven de 18 años es intensamente buscado desde este jueves luego de salir de su casa en Martínez, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Se trata de Felipe Canossa, quien fue visto por última vez alrededor de las 11, en su domicilio ubicado en la zona de Monseñor Larumbe y Panamá.

Según relató su familia, antes de marcharse dejó una carta en la que explicó que había decidido irse por su cuenta. En el mensaje, además, indicó que se comunicaría con sus allegados dentro de siete días y les pidió que cuidaran a su perro.

La familia manifestó su preocupación por la situación emocional que atraviesa el joven y difundió el caso en redes sociales para pedir colaboración en la búsqueda.

“Felipe dejó una carta diciendo que decidió irse por su cuenta, pero está atravesando una situación delicada y necesitamos saber si está bien”, expresaron sus allegados.

El relato de su madre sobre los momentos previos

Silvia, la madre de Felipe, contó que el joven había regresado de la facultad, donde cursa el Ciclo Básico Común (CBC), y permaneció un rato en la vivienda antes de irse.

“Vino de la facultad, del CBC. Estuvo en casa y me escondió la llave. Yo estaba justo en la habitación y aprovechó, me encerró con llave y se fue”, relató en diálogo con LA NACION.

La mujer también precisó que Felipe llevaba un bolso de mano celeste y vestía una remera negra rayada de Adidas. Desde entonces, no pudieron volver a comunicarse con él porque tiene el teléfono celular apagado.

Además, indicó que el joven se dirigió a la casa de su suegro fallecido, donde dejó sus zapatillas Adidas. La familia desconoce si allí se cambió de ropa antes de continuar su recorrido.

La preocupación de la familia por su estado emocional

La madre señaló que su hijo atravesó situaciones difíciles durante el último tiempo. Entre ellas, mencionó episodios de bullying que habría sufrido durante el viaje de egresados del año pasado y la pérdida de su suegro.

“Está muy triste”, expresó Silvia al describir cómo se encontraba el joven.

También contó que Felipe había manifestado anteriormente su deseo de irse del país y llevarse a su perro.

Mientras continúa la búsqueda, familiares y amigos solicitan que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique a los teléfonos difundidos en las redes sociales.

Cómo aportar información sobre Felipe Canossa

Quienes tengan datos que puedan ayudar a localizar al joven pueden comunicarse con su familia a los siguientes números:

+54 9 11 3795-0941.

+54 9 11 5882-6887.