Mónica Lordi busca ser la primera presidenta de GEBA y potenciar deportes olvidados

Buenos Aires, 22 de octubre (NA) – La actual vicepresidenta de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), Mónica Lordi, se expresó sobre las elecciones que se avecinan en el club, donde se presenta como candidata a presidenta. Su objetivo es "profundizar el cambio de los últimos dos años", en los que ha estado involucrada activamente en la gestión del club.

En una entrevista con La Oral Deportiva, emitida por Radio Rivadavia, Lordi destacó que el club cuenta con "deportistas de excelencia" que representan a las selecciones nacionales, aunque lamentó que muchos de ellos "no tienen espacio para desarrollarse" en la institución.

Las elecciones en esta emblemática entidad, que se aproxima a su 146º aniversario, se llevarán a cabo el próximo domingo 25 de octubre, desde las 10 hasta las 21. Para poder votar, los socios deben tener al menos tres años de antigüedad, estar al día con la cuota y ser mayores de edad.

Mónica Lordi, que se postula por la lista rosa, aclaró que no se considera oficialista, ya que su comisión se fracturó poco después de asumir, aunque ha sido parte de la dirección de educación física y otros deportes. Se mostró entusiasmada por el proyecto que tiene en mente y expresó tener "ansiedad y ganas" de implementarlo.

La candidata hizo hincapié en que se ha trabajado en deportes que históricamente no han sido tan valorados y mencionó que ha podido identificar las necesidades de cada uno. Resaltó la importancia de la construcción de una nueva pileta que permitirá al equipo de waterpolo jugar como local, ya que actualmente deben trasladarse hasta Rosario para poder hacerlo.

Además, Lordi subrayó que lo fundamental es "tener voluntad" para "escuchar lo que se necesita y poner manos a la obra". Afirmó que, como mujer, posee una "condición distintiva para entender más fácilmente lo que le pasa al otro", aunque también reconoció que debe esforzarse el doble para hacerse valer en un entorno predominantemente masculino.

En cuanto a la gestión financiera del club, la dirigente aclaró que su estrategia no se basa únicamente en aumentar las cuotas, dado que la situación económica de los socios es "muy finita". En su lugar, busca establecer alianzas con empresas y planea la renovación del sistema de iluminación del club para optimizar los costos de energía.

Finalmente, Lordi expresó que ser la primera mujer presidenta de GEBA sería una gran responsabilidad, ya que se trata de un club muy grande. A tres días de las elecciones, el club cuenta con más de 15 mil socios, de los cuales 10 mil están habilitados para votar.