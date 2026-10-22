FOTO: El juicio por la muerte de Maradona llega a su fin con emociones y absoluciones

Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- El juicio relacionado con la muerte de Diego Armando Maradona concluyó este jueves tras la presentación de los alegatos finales, las últimas palabras de cuatro de los acusados y la confirmación de la fecha en la que se conocerá el veredicto, el 22 de diciembre. Este día se determinará si se hará justicia por uno de los ídolos más grandes de Argentina, mientras que el médico Pedro Di Spagna fue declarado absuelto.

Tras 50 audiencias y la declaración de 70 testigos, el proceso judicial por la muerte del astro argentino, que tuvo un inicio tumultuoso por un documental que invalidó el primer juicio, está cerca de su final. En un momento conmovedor, el juez Alberto Gaig no pudo contener las lágrimas y agradeció a todas las partes involucradas, así como a la familia de la víctima y a los periodistas que han seguido el juicio desde el comienzo.

El magistrado, visiblemente afectado, expresó: "No puedo hablar", lo que sorprendió a sus colegas del Tribunal Oral en lo Criminal 7 de San Isidro. Fuentes cercanas al tribunal comentaron a la Agencia Noticias Argentinas que fue un momento impactante para todos los presentes.

Al recuperarse, el juez anunció que la sentencia se dará a conocer el 22 de diciembre a las 12:00 y confirmó la absolución de Pedro Di Spagna, quien fue el único de los siete imputados por el que tanto la Fiscalía como las querellas solicitaron su inocencia.

Durante el juicio, se demostró que el médico actuó como interconsultor, recomendando medicamentos para tratar indigestiones de Maradona y sugiriendo la consulta con un nutricionista. Sin embargo, nunca tuvo contacto directo con la víctima y solo lo visitó el 12 de noviembre de 2020, junto al neurólogo Jorge Macía.

En un momento emotivo, Dalma Maradona, visiblemente afectada, pidió la palabra tras la intervención de Fernando Burlando y solicitó justicia para su padre: "Sé que es difícil, pero es otra posibilidad para defender a mi papá".

Por su parte, Jana Maradona, en conflicto con Dalma y Gianinna por la solicitud de absolución del psicólogo Carlos Díaz, también se mostró agradecida hacia los jueces y se quebró emocionalmente, siendo consolada por su pareja y sus abogados.

Los acusados tuvieron la oportunidad de dirigirse al tribunal por última vez. Tanto Fernando Forlini como Carlos Díaz optaron por no hablar. En contraste, el neurocirujano Leopoldo Luque, quien había declarado en múltiples ocasiones, expresó su dolor por la muerte de Maradona y reafirmó su inocencia: "Me va a doler siempre la muerte de Maradona, soy inocente".

La psiquiatra Agustina Cosachov, al igual que Mariano Perroni, ofreció sus condolencias a la familia de Maradona y se sinceró: "Hice lo mejor que pude". Posteriormente, se cubrió el rostro y mostró su angustia.

Los jueces Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón desestimaron las solicitudes de nulidad planteadas por la defensa y las alegaciones de los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari.

Los alegatos finales

La defensa de Mariano Perroni solicitó su absolución, cuestionando la investigación por el presunto homicidio culposo del exfutbolista, quien falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años. Su abogado, Miguel Ángel Pierri, expresó que Perroni "hubiera sido un gran testigo para la Fiscalía" y mostró su sorpresa por la imputación.

Pierri sostuvo que Perroni ha sido estigmatizado por la sociedad, habiendo sufrido la separación de su esposa y la muerte de su madre. Resaltó que su cliente "nunca medicó" y se limitó a supervisar las guardias de los enfermeros.

El co-defensor Martín Montalto agregó que Maradona no merece ser honrado con una condena injusta, sino con justicia, y que la absolución de Perroni es necesaria ya que no se demostró su culpabilidad.

Defensa de Almirón: "No mintió"

Los abogados de Ricardo Almirón, Franco Chiarelli y Juan Manuel Novello, argumentaron que su cliente reportó adecuadamente la condición de Maradona y que no se le puede atribuir responsabilidad en su muerte.

"Almirón no mintió, informó y trabajó", destacó Chiarelli, solicitando también la absolución de su cliente, quien no ha ejercido la enfermería desde el inicio de la investigación.

La comunidad espera con ansias el veredicto final, que se dará a conocer cerca de las festividades navideñas, en un caso que ha conmovido a la sociedad argentina y que busca justicia para Diego Armando Maradona, figura icónica del fútbol mundial.