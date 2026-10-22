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Murió un empresario de 38 años al accidentarse en una ruta donde falleció su padre hace siete años

Santiago Felipe Fiocchi, de 38 años, perdió la vida sobre la Ruta Nacional 3. El hecho enluta nuevamente a la familia, que había sufrido una pérdida idéntica en 2019.

22/10/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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FOTO: La Mañana de Neuquén.

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Un trágico accidente vial conmociona a la provincia de Tierra del Fuego. El empresario Santiago Felipe Fiocchi, de 38 años, murió este miércoles tras volcar con su vehículo sobre la Ruta Nacional 3, en el tramo que une las localidades de Río Grande y Tolhuin, a la altura de la estancia San Luis.

La víctima circulaba sola a bordo de una coupé Toyota 86 GR cuando, por causas que aún se investigan, sufrió un despiste en el kilómetro 2.868, un sector recto de la calzada que presentaba buenas condiciones de transitabilidad.

Tras dejar las marcas de frenado sobre el asfalto, el automóvil se desvió hacia la banquina y dio múltiples tumbos por el descampado hasta quedar sobre su lateral derecho, a casi 100 metros del punto de despiste.

Los servicios de emergencia constataron el fallecimiento del conductor en el lugar, quien llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Fiocchi se desempeñaba como titular de Patagonia Maquinarias, firma concesionaria oficial de John Deere en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.

El joven empresario había quedado al frente de la compañía familiar en mayo de 2019, luego de que su padre y fundador de la empresa, Pablo Fiocchi, falleciera a los 60 años en otro siniestro de tránsito ocurrido exactamente sobre la misma ruta trágica.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Tierra del Fuego? Un accidente vial trágico que resultó en la muerte de Santiago Felipe Fiocchi.

¿Quién es la víctima? Santiago Felipe Fiocchi, un empresario de 38 años y titular de Patagonia Maquinarias.

¿Cuándo sucedió el accidente? Este miércoles, aunque la fecha exacta no se menciona en el texto.

¿Dónde ocurrió el accidente? En la Ruta Nacional 3, entre Río Grande y Tolhuin, a la altura de la estancia San Luis.

¿Cómo se produjo el accidente? La víctima sufrió un despiste y volcó su vehículo, un Toyota 86 GR.

¿Por qué es relevante este accidente? Fiocchi era un empresario destacado y su fallecimiento es un eco del trágico destino de su padre en la misma ruta.

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