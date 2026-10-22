Resultados y posiciones de la UEFA Europa League tras la tercera fecha

Buenos Aires, 22 octubre (NA) - Este jueves se llevó a cabo la tercera jornada de la UEFA Europa League, donde se destacaron como líderes Benfica de Portugal y Bayern Leverkusen de Alemania, junto a Bournemouth de Inglaterra, Ferencváros de Hungría y Olympiakos Piraeus de Grecia, todos con un total de nueve puntos tras conseguir victorias en sus respectivos encuentros.

El equipo portugués logró una contundente victoria de 4 a 1 frente a Omonia Nicosia de Chipre, gracias a los goles de Nego, Pavlidis, Aursnes y Prestianni. Por su parte, el Leverkusen se impuso 2 a 0 ante OFI de Grecia, con un doblete de Hofmann.

En otro partido destacado, el Bournemouth se llevó una victoria por 3 a 0 sobre el Milan italiano, con anotaciones de Kuivert, Tavernier y Adli. Por último, Ferencváros también goleó a Torreense de Portugal por 4 a 1, mientras que Olympiakos logró un triunfo por 1 a 0 ante Sparta Praha de República Checa.

En la tabla, los equipos que siguen en la lucha por los octavos de final son R Union SG de Bélgica, Juventus de Italia y Besiktas de Turquía, todos con siete puntos. A pesar de su historia en el torneo, el Milan se encuentra en una situación complicada con solo tres puntos en tres partidos, ocupando el último lugar que permite acceder a los playoffs.

Resultados destacados de la Europa League

Dinamo Zagreb (Croacia) 2-4 NEC (Países Bajos)

Union Saint-Gilloise (Bélgica) 4-0 Hapoel Be'er Sheva (Israel)

Lech Poznan (Polonia) 1-1 Sunderland (Inglaterra)

Sturm Graz (Austria) 1-0 Olympique Marseille (Francia)

Juventus (Italia) 2-2 Rennes (Francia)

Ararat-Armenia (Armenia) 0-4 AZ (Países Bajos)

Ferencváros (Hungría) 4-1 Torreense (Portugal)

OFI (Grecia) 0-2 Bayer 04 Leverkusen (Alemania)

Viktoria Plzen (República Checa) 1-2 Levski Sofia (Bulgaria)

Lillestrøm (Noruega) 0-6 Real Sociedad (España)

Celje (Eslovenia) 2-2 Salzburg (Austria)

Bournemouth (Inglaterra) 3-0 Milan (Italia)

Jagiellonia Bialystok (Polonia) 0-3 Anderlecht (Bélgica)

Besiktas (Turquía) 2-2 Crystal Palace (Inglaterra)

Hoffenheim (Alemania) 3-0 Olympique Lyonnais (Francia)

Omonia Nicosia (Chipre) 1-4 Benfica (Portugal)

Olympiakos Piraeus (Grecia) 1-0 Sparta Praha (República Checa)

Celtic (Escocia) 1-2 Celta de Vigo (España)

Tabla de posiciones de la Europa League

1 - Benfica (9 pts)

2 - Bayer 04 (9 pts)

3 - Bournemouth (9 pts)

4 - Ferencváros (9 pts)

5 - Olympiakos (9 pts)

6 - R. Union SG (7 pts)

7 - Juventus (7 pts)

8 - Besiktas (7 pts)

9 - Sunderland (7 pts)

10 - AZ (6 pts)

11 - Omonia (6 pts)

12 - Lyon (6 pts)

13 - Rennes (5 pts)

14 - Real Sociedad (4 pts)

15 - Palace (4 pts)

16 - Sparta (4 pts)

17 - Levski (4 pts)

18 - Dinamo Zagreb (4 pts)

19 - Sturm (4 pts)

20 - NEC (4 pts)

21 - Salzburg (4 pts)

22 - Anderlecht (3 pts)

23 - Hoffenheim (3 pts)

24 - Milan (3 pts)