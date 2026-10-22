Resultados y posiciones de la UEFA Europa League tras la tercera fecha
Benfica y Bayern Leverkusen dominan la tabla, mientras que el Milan sufre una derrota que complica su futuro en el torneo.
FOTO: Benfica ganó y es líder en la Europa League.
Buenos Aires, 22 octubre (NA) - Este jueves se llevó a cabo la tercera jornada de la UEFA Europa League, donde se destacaron como líderes Benfica de Portugal y Bayern Leverkusen de Alemania, junto a Bournemouth de Inglaterra, Ferencváros de Hungría y Olympiakos Piraeus de Grecia, todos con un total de nueve puntos tras conseguir victorias en sus respectivos encuentros.
El equipo portugués logró una contundente victoria de 4 a 1 frente a Omonia Nicosia de Chipre, gracias a los goles de Nego, Pavlidis, Aursnes y Prestianni. Por su parte, el Leverkusen se impuso 2 a 0 ante OFI de Grecia, con un doblete de Hofmann.
En otro partido destacado, el Bournemouth se llevó una victoria por 3 a 0 sobre el Milan italiano, con anotaciones de Kuivert, Tavernier y Adli. Por último, Ferencváros también goleó a Torreense de Portugal por 4 a 1, mientras que Olympiakos logró un triunfo por 1 a 0 ante Sparta Praha de República Checa.
En la tabla, los equipos que siguen en la lucha por los octavos de final son R Union SG de Bélgica, Juventus de Italia y Besiktas de Turquía, todos con siete puntos. A pesar de su historia en el torneo, el Milan se encuentra en una situación complicada con solo tres puntos en tres partidos, ocupando el último lugar que permite acceder a los playoffs.
Resultados destacados de la Europa League
Dinamo Zagreb (Croacia) 2-4 NEC (Países Bajos)
Union Saint-Gilloise (Bélgica) 4-0 Hapoel Be'er Sheva (Israel)
Lech Poznan (Polonia) 1-1 Sunderland (Inglaterra)
Sturm Graz (Austria) 1-0 Olympique Marseille (Francia)
Juventus (Italia) 2-2 Rennes (Francia)
Ararat-Armenia (Armenia) 0-4 AZ (Países Bajos)
Ferencváros (Hungría) 4-1 Torreense (Portugal)
OFI (Grecia) 0-2 Bayer 04 Leverkusen (Alemania)
Viktoria Plzen (República Checa) 1-2 Levski Sofia (Bulgaria)
Lillestrøm (Noruega) 0-6 Real Sociedad (España)
Celje (Eslovenia) 2-2 Salzburg (Austria)
Bournemouth (Inglaterra) 3-0 Milan (Italia)
Jagiellonia Bialystok (Polonia) 0-3 Anderlecht (Bélgica)
Besiktas (Turquía) 2-2 Crystal Palace (Inglaterra)
Hoffenheim (Alemania) 3-0 Olympique Lyonnais (Francia)
Omonia Nicosia (Chipre) 1-4 Benfica (Portugal)
Olympiakos Piraeus (Grecia) 1-0 Sparta Praha (República Checa)
Celtic (Escocia) 1-2 Celta de Vigo (España)
Tabla de posiciones de la Europa League
1 - Benfica (9 pts)
2 - Bayer 04 (9 pts)
3 - Bournemouth (9 pts)
4 - Ferencváros (9 pts)
5 - Olympiakos (9 pts)
6 - R. Union SG (7 pts)
7 - Juventus (7 pts)
8 - Besiktas (7 pts)
9 - Sunderland (7 pts)
10 - AZ (6 pts)
11 - Omonia (6 pts)
12 - Lyon (6 pts)
13 - Rennes (5 pts)
14 - Real Sociedad (4 pts)
15 - Palace (4 pts)
16 - Sparta (4 pts)
17 - Levski (4 pts)
18 - Dinamo Zagreb (4 pts)
19 - Sturm (4 pts)
20 - NEC (4 pts)
21 - Salzburg (4 pts)
22 - Anderlecht (3 pts)
23 - Hoffenheim (3 pts)
24 - Milan (3 pts)
Lectura rápida
¿Qué sucedió en la tercera fecha de la Europa League?
Se jugaron los partidos correspondientes a la tercera fecha, donde varios equipos se destacaron por sus victorias.
¿Quiénes son los líderes de la tabla?
Los líderes son Benfica, Bayer Leverkusen, Bournemouth, Ferencváros y Olympiakos, todos con nueve puntos.
¿Qué le ocurrió al Milan?
El Milan sufrió una derrota por 3 a 0 ante Bournemouth y se encuentra en una posición complicada con solo tres puntos.
¿Cuáles son los resultados destacados?
Benfica venció 4-1 a Omonia Nicosia y Bournemouth goleó 3-0 al Milan, entre otros resultados importantes.
¿Quiénes siguen en la lucha por la clasificación?
R Union SG, Juventus y Besiktas, todos con siete puntos, están en la zona de clasificación directa a octavos de final.
[Fuente: Noticias Argentinas]