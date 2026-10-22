Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy jueves 22 de octubre.

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El sorteo número 26594 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el jueves 22 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 2314, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Borracho).

1° 2314

2° 0969

3° 4569

4° 2284

5° 1807

6° 9855

7° 0704

8° 8885

9° 6326

10° 8781

11° 0021

12° 6748

13° 2878

14° 8902

15° 1815

16° 5799

17° 9479

18° 8947

19° 6895

20° 2672

Este sorteo es parte de la tradición de la quiniela en Argentina, donde los jugadores eligen números con la esperanza de ganar premios significativos. La quiniela nocturna es especialmente popular, ofreciendo a los apostadores la oportunidad de participar en un sorteo emocionante al final del día.