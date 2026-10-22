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Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy jueves 22 de octubre.

El sorteo número 26594 de la quiniela nocturna se realizó el jueves 22 de octubre a las 21:00. El primer premio fue para el número 2314, que se interpreta como "A primera (Borracho)".

22/10/2026 | 21:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 26594 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el jueves 22 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 2314, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Borracho).

1° 2314
2° 0969
3° 4569
4° 2284
5° 1807
6° 9855
7° 0704
8° 8885
9° 6326
10° 8781
11° 0021
12° 6748
13° 2878
14° 8902
15° 1815
16° 5799
17° 9479
18° 8947
19° 6895
20° 2672

Este sorteo es parte de la tradición de la quiniela en Argentina, donde los jugadores eligen números con la esperanza de ganar premios significativos. La quiniela nocturna es especialmente popular, ofreciendo a los apostadores la oportunidad de participar en un sorteo emocionante al final del día.

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26594 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 22 de octubre a las 21:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número ganador fue 2314.

¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (Borracho)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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