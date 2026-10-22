El balotaje en Brasil: Bolsonaro y Lula en un ajustado duelo por la presidencia

Buenos Aires, 22 de octubre (NA) -- Flávio Bolsonaro se encuentra a la cabeza en la intención de votos, con un 47 por ciento, frente al 46 por ciento de su rival, el actual mandatario Luiz Inácio Lula Da Silva, en la antesala del balotaje programado para este domingo en Brasil, según la encuesta más reciente de Datafolha.

El estudio indica que, al considerar solo los votos válidos, que no incluyen los sufragios en blanco, nulos o indecisos, ambos candidatos están en un empate técnico, con un 50 por ciento para cada uno.

El sondeo de Datafolha revela que Bolsonaro, quien representa al Partido Liberal (PL), mantiene una ventaja mínima de un punto sobre Lula, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), quien busca su reelección. Los votos en blanco y nulos alcanzan el 5 por ciento, mientras que un 2 por ciento de los encuestados se declara indeciso.

Este relevamiento fue solicitado por los diarios Globo y Folha do São Paulo, y se llevó a cabo entre 2.154 personas mayores de 16 años, con un margen de error de dos puntos porcentuales. A pesar de la cercanía en las cifras, el 94 por ciento de los encuestados ya tiene decidido su voto, mientras que el 6 por ciento restante podría cambiar su decisión en el último momento.

En la primera vuelta, que se realizó hace tres semanas, Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, obtuvo el 47 por ciento de los votos, frente al 45 por ciento de Lula. Como ninguno de los candidatos alcanzó el umbral requerido por la Constitución, que es superior al 50 por ciento, ambos se enfrentan nuevamente en este balotaje.