Sismo en China de 7,0 deja al menos 16 muertos y 32 heridos en Baqen

Buenos Aires, 22 octubre (NA/Xinhua) -- Un sismo de magnitud 7,0 se registró en el distrito de Baqen, perteneciente a la ciudad de Nagqu, en la región autónoma de Xizang, en el suroeste de China, dejando un saldo de al menos 16 personas fallecidas y 32 heridas. El evento sísmico ocurrió a las 22:33 del jueves, hora de Beijing, según informó la oficina de gestión de emergencias de la ciudad.

Hasta las 02:25 del viernes, se reportaron 11 heridos graves y 21 con lesiones menores. Además, más de 300 viviendas colapsaron como consecuencia del temblor. Las evaluaciones sobre los daños provocados por el sismo están en curso, y la labor de asistencia ha comenzado de inmediato.

Más de 300 oficiales de policía han sido desplegados en el área del epicentro para llevar a cabo tareas de asistencia. El Centro de Redes Sismológicas de China (CENC) indicó que el epicentro se localizó a 32,40 grados de latitud norte y a 93,79 grados de longitud este, a una profundidad de 10 kilómetros.

La región de Xizang ha activado el Nivel II de respuesta de emergencia ante desastres por sismos, según el centro regional de comando de emergencias. El municipio de Maru, que fue el epicentro del sismo, se encuentra a aproximadamente 70 kilómetros de la cabecera distrital. Lhawang Dagpo, subjefe municipal, mencionó que se están llevando a cabo inspecciones en las aldeas cercanas.

Dagpo también destacó que el temblor fue claramente percibido en la oficina del Gobierno municipal, donde las paredes del edificio presentaron grietas y se reportaron viviendas destruidas. En Baqen, la cabecera del distrito, se sintieron movimientos telúricos intensos, que provocaron la interrupción del suministro eléctrico y de los servicios de telecomunicaciones.

Se registraron temblores en otras áreas de Xizang, incluyendo Qamdo y Nyingchi. La oficina del centro de operaciones de ayuda por sismos del Consejo de Estado y el Ministerio de Gestión de Emergencias activaron una respuesta de emergencia de Nivel IV tras el sismo. Las autoridades han enviado un equipo de trabajo a las zonas afectadas para coordinar la respuesta de emergencia y las labores de socorro.