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Sismo en China de 7,0 deja al menos 16 muertos y 32 heridos en Baqen

Un sismo de magnitud 7,0 tuvo lugar en Baqen, región de Xizang. Los daños son evaluados y la asistencia ya está en marcha tras el desastre que dejó 16 fallecidos y 32 heridos.

22/10/2026 | 18:54Redacción Cadena 3

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Sismo en China.

FOTO: Sismo en China.

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Buenos Aires, 22 octubre (NA/Xinhua) -- Un sismo de magnitud 7,0 se registró en el distrito de Baqen, perteneciente a la ciudad de Nagqu, en la región autónoma de Xizang, en el suroeste de China, dejando un saldo de al menos 16 personas fallecidas y 32 heridas. El evento sísmico ocurrió a las 22:33 del jueves, hora de Beijing, según informó la oficina de gestión de emergencias de la ciudad.

Hasta las 02:25 del viernes, se reportaron 11 heridos graves y 21 con lesiones menores. Además, más de 300 viviendas colapsaron como consecuencia del temblor. Las evaluaciones sobre los daños provocados por el sismo están en curso, y la labor de asistencia ha comenzado de inmediato.

Más de 300 oficiales de policía han sido desplegados en el área del epicentro para llevar a cabo tareas de asistencia. El Centro de Redes Sismológicas de China (CENC) indicó que el epicentro se localizó a 32,40 grados de latitud norte y a 93,79 grados de longitud este, a una profundidad de 10 kilómetros.

La región de Xizang ha activado el Nivel II de respuesta de emergencia ante desastres por sismos, según el centro regional de comando de emergencias. El municipio de Maru, que fue el epicentro del sismo, se encuentra a aproximadamente 70 kilómetros de la cabecera distrital. Lhawang Dagpo, subjefe municipal, mencionó que se están llevando a cabo inspecciones en las aldeas cercanas.

Dagpo también destacó que el temblor fue claramente percibido en la oficina del Gobierno municipal, donde las paredes del edificio presentaron grietas y se reportaron viviendas destruidas. En Baqen, la cabecera del distrito, se sintieron movimientos telúricos intensos, que provocaron la interrupción del suministro eléctrico y de los servicios de telecomunicaciones.

Se registraron temblores en otras áreas de Xizang, incluyendo Qamdo y Nyingchi. La oficina del centro de operaciones de ayuda por sismos del Consejo de Estado y el Ministerio de Gestión de Emergencias activaron una respuesta de emergencia de Nivel IV tras el sismo. Las autoridades han enviado un equipo de trabajo a las zonas afectadas para coordinar la respuesta de emergencia y las labores de socorro.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Un sismo de magnitud 7,0 tuvo lugar en Baqen, China, causando 16 muertos y 32 heridos.

¿Quién informó sobre el sismo?
La oficina de gestión de emergencias de la ciudad de Nagqu y el Centro de Redes Sismológicas de China.

¿Cuándo sucedió?
El terremoto ocurrió a las 22:33 del jueves, hora de Beijing.

¿Dónde se ubicó el epicentro?
El epicentro se localizó en Baqen, en la región autónoma de Xizang.

¿Cómo se está manejando la situación?
Se han activado respuestas de emergencia y más de 300 policías están en la zona para asistir.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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