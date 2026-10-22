Lula y Flávio Bolsonaro firman acuerdo para levantar secretos bancarios y fiscales

Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- Los candidatos a la Presidencia de Brasil, el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), firmaron este jueves un acuerdo que permite el levantamiento de sus secretos bancarios, fiscales y telefónicos, incluyendo a sus familiares y a las personas jurídicas vinculadas a ambos.

El anuncio fue realizado por el senador Camilo Santana, coordinador de la campaña de Lula, quien presentó ante la prensa el documento que formaliza el acuerdo.

Según el texto, "Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Nantes Bolsonaro, candidatos a la Presidencia de la República ya acreditados en el expediente, se presentan conjuntamente para informar que han aceptado íntegramente los términos recíprocos del desafío objeto de este proceso y autorizan la apertura total y simultánea de sus respectivos secretos".

El documento fue presentado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), que deberá analizarlo a través del ministro André Mendonça, ponente del caso en la corte electoral. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales está prevista para este domingo 25 de octubre.

Además de Santana, a la presentación asistieron el presidente del PT, Edinho Silva; el secretario general de la Presidencia, Guilherme Boulos, y la diputada Camila Jara. Más tarde llegaron la abogada Maria Cláudia Bucchianeri, en representación de la campaña de Flávio Bolsonaro, y el senador electo Deltan Dalagnol.

El acuerdo establece expresamente que la autorización para levantar el secreto de los datos comprende también a los familiares de ambos candidatos y a las personas jurídicas vinculadas a ellos.

La disputa por la divulgación de esta información se remonta al pasado domingo, cuando Lula retó a Flávio Bolsonaro durante un debate transmitido por la cadena Band a revelar simultáneamente sus datos bancarios y telefónicos. El martes, Lula presentó ante el TSE una autorización para levantar sus propios secretos y los de las personas jurídicas vinculadas a él, condicionada a que su rival hiciera lo mismo.

Con la firma del acuerdo, ambos candidatos buscan despejar dudas sobre su transparencia a pocos días de la definición electoral, y ahora queda en manos del TSE la validación y eventual ejecución de la apertura de esos datos.