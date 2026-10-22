Keiko Fujimori presenta plan económico de US$ 5.200 millones para enfrentar El Niño

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, dio a conocer este jueves un conjunto de medidas económicas que suma un total de 18.000 millones de soles (aproximadamente 5.247 millones de dólares) para el período hasta 2027. Este plan tiene como objetivo principal enfrentar los efectos del fenómeno climático El Niño, así como impulsar la infraestructura del país y resguardar a las familias más vulnerables.

La presentación del paquete se llevó a cabo en un acto en el Palacio de Gobierno de Lima, donde la mandataria subrayó que la iniciativa busca mitigar los impactos de choques climáticos y externos. Esto, según indicó, permitirá fortalecer la infraestructura y brindar protección a las familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Dentro de las especificaciones del plan, Fujimori mencionó que se destinarán 2.500 millones de soles (cerca de 728 millones de dólares) a la entrega de bonos para familias en situación vulnerable. Asimismo, se asignarán 2.000 millones de soles (583 millones de dólares) para el mantenimiento de obras públicas, lo que contribuirá a la creación de nuevos puestos de trabajo.

Además, se prevé la inversión de 500 millones de soles (145 millones de dólares) para subsidiar combustibles, dado el aumento de precios, y la mayor parte de los recursos, que ascienden a 13.000 millones de soles (3.790 millones de dólares), se destinarán a proyectos de infraestructura.

La presidenta destacó la importancia de estas medidas, ya que las lluvias provocadas por El Niño en la costa norte y las sequías en el sur representan una amenaza para las viviendas, carreteras, escuelas y campos de cultivo.

El paquete de medidas fue debatido y consensuado en el Consejo de Ministros, y Fujimori afirmó que el país cuenta con indicadores macroeconómicos sólidos que permitirán un incremento temporal del déficit fiscal al 2,4 por ciento del PIB en 2027.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, fue el encargado de presentar los aspectos técnicos del plan, que incluye el fomento de la vivienda popular a través de programas estatales y el apoyo a más de 250 obras públicas que están avanzando en más del 50 por ciento de su ejecución.

Asimismo, se prevén mecanismos de apoyo financiero y de liquidez para micro y pequeñas empresas, que incluyen el aplazamiento de obligaciones tributarias, la liberación de cuentas de detracciones y la concesión de créditos respaldados a través del Fondo Crecer.