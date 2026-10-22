Hegseth impone restricciones al personal del Departamento de Defensa sobre apuestas militares

Buenos Aires, 22 octubre (NA) --El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, prohibió al personal de esa cartera utilizar información no pública para apostar sobre operaciones militares estadounidenses, según un memorándum obtenido por CBS News.

La directiva surge a raíz del creciente escrutinio sobre la participación de militares en mercados de predicción relacionados con el ámbito militar. En abril, un soldado de las Fuerzas Especiales de EE. UU. que participó en la operación militar que capturó al líder venezolano Nicolás Maduro fue arrestado tras supuestamente apostar por su destitución antes de que se hiciera pública la noticia de la redada.

Los investigadores federales creen que el sargento mayor del ejército estadounidense Gannon Ken Van Dyke apostó más de 33.000 dólares en el mercado de predicciones Polymarket pocas horas después de que el presidente Donald Trump anunciara en enero la captura de Maduro. Dichas apuestas le reportaron ganancias superiores a los 409.000 dólares, reportó CBS News y supo Noticias Argentinas.

El soldado se declaró inocente ante un tribunal federal de Nueva York.

En el mensaje del 20 de octubre dirigido a los altos mandos del Pentágono y a los comandantes de combate, Hegseth afirmó que la prohibición se aplicaría a la información clasificada y no clasificada, e incluye específicamente a mercados de predicción como Polymarket y Kalshi, que se mencionan en el memorando.

El secretario de Defensa advirtió que las transacciones financieras en los mercados de predicción podrían exponer movimientos militares sensibles a adversarios extranjeros y poner en peligro a las tropas estadounidenses.

"No se equivoquen sobre por qué esto es importante. Nuestros enemigos vigilan los movimientos en estos mercados", escribió Hegseth. "Cuando un miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, un profesional de inteligencia u otro civil del Departamento participa en una transacción financiera relacionada con un resultado militar, crea una señal", afirmó.

Hegseth advirtió que los servicios de inteligencia extranjeros podrían analizar la actividad de apuestas para anticipar los movimientos, objetivos y el momento de una operación militar estadounidense.

El memorando indicaba que las infracciones podrían acarrear medidas disciplinarias administrativas o penales conforme a la ley federal o al Código Uniforme de Justicia Militar, las leyes y reglamentos que rigen las fuerzas armadas estadounidenses.