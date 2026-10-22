Renata Santos: "Los derechos se pierden y tenemos que levantarnos para defenderlos"

La participación de las mujeres en la política y el avance de las corrientes conservadoras en América Latina fueron los ejes de una nueva tertulia del programa Amamos Argentina. La invitada fue Renata Santos, una politóloga brasileña que está terminando su tesis doctoral en la Universidad Nacional de Córdoba.

Durante la conversación, Santos planteó que uno de los principales desafíos de la región es transformar la participación electoral femenina en una mayor presencia en los espacios de decisión. También cuestionó las desigualdades que persisten en el ámbito laboral, la distribución de las tareas domésticas y la representación política.

“Hoy nuestro problema en Latinoamérica es una colonización de la mente, porque es el pueblo votando en contra de sí mismo, de sus derechos y de sus avances”, sostuvo.

En su análisis, la investigadora vinculó ese fenómeno con el crecimiento de posiciones conservadoras y advirtió que las mujeres y las diversidades tienen un papel central en la defensa de los derechos conquistados.

Brasil: la disputa entre el conservadurismo y los derechos de las mujeres

Santos centró buena parte de su análisis en el escenario político brasileño y en la disputa entre el espacio del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y los sectores vinculados con la familia Bolsonaro.

Según la politóloga, las mujeres y las diversidades enfrentan el desafío de defender sus derechos en un contexto de polarización. En ese marco, cuestionó las posiciones que buscan limitar su participación y advirtió sobre el riesgo de retrocesos.

“Mi convocatoria en especial es para las mujeres y diversidades. Tenemos que ponernos al frente de esa responsabilidad”, expresó.

La entrevistada también se refirió a las dificultades que enfrentan muchas mujeres para participar de las elecciones, debido a las responsabilidades domésticas y de cuidado. En ese sentido, consideró que las mejoras en las condiciones laborales pueden contribuir a ampliar su participación ciudadana.

Entre los avances mencionó la propuesta de terminar con el esquema laboral conocido como 6x1, que contempla seis días de trabajo por uno de descanso. Santos destacó la importancia de que las mujeres cuenten con más tiempo para descansar y participar de la vida pública, aunque aclaró que la implementación de ese cambio no se había extendido a todo Brasil.

“Los derechos se pierden y, si hoy está en nuestras manos defender algo mucho más grande que nosotras mismas, sino a todo un pueblo y a toda una Latinoamérica, tenemos que levantarnos”, afirmó.

Dos figuras opuestas en la política de San Pablo

Para ilustrar las diferencias que atraviesan la política brasileña, Santos mencionó a dos mujeres que obtuvieron una importante cantidad de votos en San Pablo, estado que comparó por su población con la Argentina.

Por un lado, destacó a una joven diputada del Partido Liberal (PL), identificado con el bolsonarismo, que recibió alrededor de tres millones de votos. Según la entrevistada, esa dirigente sostiene posiciones contrarias al reconocimiento del feminicidio como una problemática específica.

En el otro extremo, mencionó a Erika Hilton, dirigente trans del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que también consiguió un importante respaldo electoral, con más de un millón y medio de votos, según los datos citados durante la conversación.

Para Santos, estos casos reflejan la diversidad de posiciones que conviven dentro del electorado femenino brasileño y muestran que la identidad de género no determina por sí sola las ideas políticas de una persona.

La politóloga consideró que la disputa no se limita a las candidaturas, sino que también involucra las concepciones sobre los derechos, el rol del Estado y el lugar de las mujeres en la sociedad.

Lula, el conservadurismo y la percepción de los avances sociales

Consultada sobre por qué Lula enfrenta un escenario electoral competitivo frente al bolsonarismo, Santos rechazó que la explicación deba buscarse exclusivamente en errores del presidente brasileño.

A su entender, el problema también está relacionado con la manera en que una parte de la sociedad interpreta las políticas públicas y los avances sociales.

“Ha progresado en materia de educación, ha progresado en materia de salud, ha progresado en materia de derechos laborales”, enumeró sobre la gestión de Lula.

Sin embargo, consideró que esos avances no necesariamente se traducen en respaldo político cuando prevalecen valores conservadores o una visión individualista de la sociedad.

“Cuando la sociedad vive y prospera en comunidad, prosperamos todos”, planteó.

Santos aclaró que su mirada no implicaba una adhesión incondicional al mandatario, sino una reflexión sobre las dificultades para reconocer los beneficios de determinadas políticas sociales. También señaló que Lula debe mantener vínculos con los principales sectores empresariales del país para construir acuerdos y sostener su proyecto político.

La participación femenina dentro del partido de Lula

Otro de los ejes de la tertulia fue la presencia de mujeres en las estructuras partidarias y en los ámbitos donde se toman decisiones.

Santos consideró que la participación femenina dentro del espacio político de Lula todavía es débil, aunque afirmó que se registraron avances. Según los datos que mencionó durante el programa, la participación pasó del 15% al 36%, sin precisar en ese momento el período ni el indicador utilizado para establecer esa comparación.

La investigadora vinculó parte de las dificultades con los orígenes de las estructuras partidarias y sindicales, históricamente dominadas por varones.

“Considero que aún es débil, pero, comparando con la oposición y lo que plantea Bolsonaro, Lula viene al frente en la garantía de más espacios políticos para las mujeres”, sostuvo.

Como ejemplo de renovación generacional, mencionó la elección de una joven negra de 22 años en Minas Gerais, a quien presentó como una expresión de la incorporación de nuevas voces a la política brasileña.

También destacó el papel de Erika Hilton en el debate sobre las condiciones laborales y la participación de las diversidades en la agenda pública.