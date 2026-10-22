El rover Curiosity de la NASA presenta una vista impresionante de Marte y un misterio en el horizonte

El rover Curiosity de la NASA capturó una impresionante nueva panorámica de Marte, ofreciendo la vista más clara hasta el momento de una serie de acantilados misteriosos formados por el viento. Los científicos han estado ansiosos por examinar estas formaciones distantes de cerca, y las últimas imágenes ofrecen un emocionante adelanto de lo que se avecina. Tomada a las 8:30 a.m. hora local de Marte, la escena revela tonos azules llamativos en primer plano mientras la luz matutina ilumina los escarpados acantilados conocidos como yardangs en el horizonte.

La panorámica fue registrada por Curiosity utilizando su Mastcam el 11 de agosto, durante el día marciano número 4,982 de la misión. Se transmitieron seis fotografías separadas a la Tierra y se combinaron para crear la vista panorámica. A diferencia de la mayoría de las fotografías de Mastcam, las imágenes se procesaron sin balance de blancos, permitiendo que la escena mantuviera los colores y la iluminación distintivos de la mañana marciana.

Curiosity se acerca a acantilados misteriosos en Marte

Los yardangs se extienden aproximadamente 10 millas (16 kilómetros) a través de la parte noroeste del Monte Sharp, una montaña de 3 millas de altura (5 kilómetros) que Curiosity ha estado escalando desde 2014. El rover logró recientemente un hito importante, ganando 0.6 millas (1 kilómetro) en elevación, una escalada mayor que la completada por cualquier otro rover en Marte.

A medida que Curiosity avanza hacia estas formaciones inusuales, los investigadores anticipan vistas cada vez más detalladas de los acantilados. Más importante aún, esperan que el examen de las rocas de cerca ayude a explicar cómo se desarrolló este paisaje notable.

Lo que las rocas antiguas de Marte revelan sobre su pasado

El Monte Sharp contiene numerosas capas de roca sedimentaria, cada una preservando evidencia de un capítulo diferente de la historia marciana. La investigación de estas capas ha ayudado a los científicos a reconstruir un tiempo hace miles de millones de años, cuando existían lagos y ríos en esta región de Marte.

A medida que el medio ambiente del planeta cambió, esos cuerpos de agua eventualmente desaparecieron, dejando depósitos de minerales salinos. Una vez que se detuvo la acumulación de material en la montaña, poderosos vientos pudieron haber erosionado gradualmente porciones de la roca existente, esculpiendo los distintivos yardangs visibles hoy.

Sin embargo, la apariencia inusual de esta capa en particular ha suscitado preguntas sobre sus orígenes. Su color difiere del terreno circundante y sus capas de roca están inclinadas en una dirección inesperada. Los científicos sospechan que procesos más allá de la simple erosión eólica pudieron haber contribuido a su formación.

"La capa de yardang parece fuera de lugar. Tiene el color equivocado, las capas se inclinan en un ángulo extraño, y casi parece estar pegada", comentó Ashwin Vasavada, científico del proyecto Curiosity en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA. "Pero eso es lo que lo hace emocionante de alcanzar. Nadie está seguro de lo que creó esta capa, pero una idea es que podría ser ceniza depositada por antiguas erupciones volcánicas."

La NASA planea investigar los acantilados en 2027

Curiosity se encuentra ahora en el segundo año de su quinta misión extendida, que comenzó con una investigación de inusuales crestas en forma de telaraña. Durante aproximadamente el próximo año, el rover continuará viajando a través de capas de roca que contienen abundantes sulfatos y carbonatos, minerales que proporcionan evidencia de condiciones de secado antiguas en Marte.

Los científicos de la misión esperan llegar al fondo de las formaciones de yardang en algún momento de 2027. Una vez allí, Curiosity debería poder examinar los misteriosos acantilados utilizando su brazo robótico, recopilando mediciones únicas que podrían ayudar a determinar cómo se formaron y revelar más sobre los cambios ambientales que moldearon Marte hace miles de millones de años.